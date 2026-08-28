Mecz Motor Lublin - Piast Gliwice. Trener zapowiada ewolucję drużyny

Trudne starcie z Legią Warszawa

W poprzedniej kolejce Piast Gliwice zremisował na własnym stadionie z Legią Warszawa 1:1. Spotkanie to zostało nieoczekiwanie przerwane w 70. minucie z powodu konieczności reanimacji jednego z kibiców znajdujących się na trybunach. W momencie wstrzymania gry stołeczna drużyna prowadziła 1:0, jednak gospodarze zdołali ostatecznie wyrównać wynik w doliczonym czasie gry.

W trwającym sezonie gliwiczanie rozegrali już bardzo zacięte i obfitujące w bramki spotkania przeciwko Wiśle (4:3) oraz Wieczystej (3:4). Szkoleniowiec śląskiego zespołu nie ukrywa, że wolałby w przyszłości uczestniczyć w znacznie spokojniejszych piłkarskich widowiskach. Zaznaczył, że praca z zawodnikami nie jest skończona i wymaga ciągłej poprawy wyłapanych błędów.

- Czułem dumę z zachowania moich zawodników, ale nie z wyniku. Jeżeli przy takim obciążeniu układu nerwowego, w takich trudnych okolicznościach byliśmy w stanie pokazać siłę, intensywność, to jest bardzo ważny sygnał, jaki potencjał drzemie w drużynie – dodał szkoleniowiec.

Jak zagra Motor Lublin?

Przed sobotnim starciem wyjazdowym trener Myśliwiec podkreślił, że nie konsultował taktyki przeciwnika z Jakubem Łabojko. Ten pomocnik klubu z Gliwic w poprzednim sezonie reprezentował właśnie barwy zespołu z Lublina. Obecnie Motor znajduje się w fazie transformacji pomiędzy dawnym stylem gry a nową wizją, którą na początku sezonu wdrożył trener Mariusz Misiura.

Sztab szkoleniowy ze Śląska ma przygotowany odpowiedni plan, aby zneutralizować poczynania ofensywne rywali, w tym bardzo groźnego napastnika Karola Czubaka. Początek sobotniego spotkania w Lublinie zaplanowano na godzinę 14.45. Myśliwiec zadeklarował jednocześnie, że jego drużyna cały czas ewoluuje, a wszyscy jej zawodnicy posiadają odpowiednią jakość na ekstraklasowych boiskach.