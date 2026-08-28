Martyna Wojciechowska padła na kolana przed Marylą Rodowicz. Te zdjęcia z Sopotu to hit

Tegoroczny Top of the Top Sopot Festival zwieńczył wyjątkowy występ Maryli Rodowicz. Artystka zaprosiła na scenę przedstawicieli młodego pokolenia twórców, by wspólnie zaprezentować swoje największe przeboje. Zgromadzona w Operze Leśnej publiczność chętnie śpiewała razem z gwiazdami. Jak się jednak okazuje, uznanie dla królowej polskiej muzyki nie ograniczało się wyłącznie do gorących oklasków.

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Maryla Rodowicz w Sopocie z młodymi gwiazdami

Do Sopotu Maryla Rodowicz przybyła naładowana potężną dawką pozytywnej energii. Piosenkarka zaprezentowała się w charakterystycznej dla siebie, odważnej i pełnej jaskrawych kolorów kreacji. Podczas krótkich rozmów z reporterami telewizji TVN artystka podkreślała swój sentyment do występów na deskach Opery Leśnej. Muzyczne show otworzyła wykonaniem przeboju "Wsiąść do pociągu", a towarzyszył jej Krzysztof Zalewski. To był jednak zaledwie wstęp do serii zaskakujących duetów, które porwały festiwalową widownię.

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"Kocham Sopot, kocham sopocką publiczność, kocham Krzysztofa Zalewskiego" - zwróciła się do widzów Maryla Rodowicz. "A my wszyscy kochamy Marylę Rodowicz" - zripostował ze sceny Zalewski.

Na scenie Opery Leśnej pojawiła się plejada młodych wykonawców. Natalia Szroeder u boku ikony estrady zaśpiewała utwór "Gaj". Następnie Igor Herbut zaprezentował swoją wersję "Wariatka tańczy", Zalia przypomniała kultową "Małgośkę", a raperka Young Leosia dołączyła w piosence "Sing, sing". Finałowym punktem programu było potężne wykonanie "Niech żyje bal", w którym Marylę Rodowicz wokalnie wsparli Herbut, Misia Furtak oraz Błażej Król. Cała zgromadzona publiczność podniosła się z miejsc, by śpiewać wspólnie z artystami.

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Martyna Wojciechowska złożyła hołd Maryli Rodowicz

Gorąca atmosfera panowała nie tylko na scenie, ale również za jej kulisami. Młodzi artyści chętnie pozowali do pamiątkowych fotografii z Marylą Rodowicz. Wśród osób wyraźnie zafascynowanych gwiazdą wieczoru znalazła się Martyna Wojciechowska. Podczas robienia tradycyjnych zdjęć na potrzeby mediów społecznościowych, znana podróżniczka nagle padła na kolana przed legendarną piosenkarką.

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