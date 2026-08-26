Znana przyczyna śmierci Dolly Parton. Nikt nie wiedział, że zmagała się z tą chorobą

Dolly Parton nie żyje. Jaka była przyczyna śmierci?

Dolly Parton zmarła z powodu ciężkiej choroby. Wiadomo było, że od mniej więcej roku gwiazda muzyki country miała większe niż zwykle problemy ze zdrowiem, co zmusiło ją do odwołania lub przesunięcia niektórych projektów. W ostatnim czasie była jednak aktywna zawodowo. Przygotowała się do premiery autorskiego musicalu na Broadwayu. Cały czas tworzyła nową muzykę. 25 sierpnia br., kiedy w jej mediach społecznościowych pojawił się komunikat o śmierci, świat był w szoku. Teraz wiemy już, że Dolly Parton chorowała na coś o wiele bardziej poważnego niż wszystkim się wydawało. Rzecznik artystki przekazał CNN, że wokalistka zmagała się z nowotworem:

Po odważnym zmierzeniu się z krótką walką z rakiem, Dolly odeszła z tego ziemskiego życia dziś w Vanderbilt-Ingram Cancer Center, otoczona bliskimi.

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Rodzina żegna Dolly Parton

Informację o śmierci Dolly Parton jako pierwsza przekazała najbliższa rodzina artystki.

Siostra i ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił przede mną mój tata Larry - wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale do tej pory go naprawdę nie poczułem - powiedział syn siostry Dolly Parton, Bryan Seaver.

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Kim była Dolly Parton?

Dolly Parton była jedną z największych gwiazd muzyki country. Jedną z najbardziej kochanych osób w Stanach Zjednoczonych, która wychowała kilka pokoleń. Wydała ponad 50 płyt. Była autorką i oryginalną wykonawczynią takich klasyków jak "Jolene", "I Will Always Love You" czy "9 to 5". Prowadziła fundację, która za darmo rozdała ponad 300 milionów egzemplarzy książek dla dzieci. Przeznaczyła milion dolarów na rozwój szczepionki przeciwko COVD-19. Była też aktorką i producentką, stała m.in. za serialem "Buffy: Postrach wampirów". Była inspiracją dla takich gwiazd jak Taylor Swift, Beyonce, Kelly Clarson, Shania Twain, Carrie Underwood, Sabrina Carpenter i Miley Cyrus, której była matką chrzestną.