Rozbój w Jaworze. Ojciec i jego rodzina zaatakowali 18-latkę na placu zabaw

Atak na placu zabaw w Jaworze

W piątek 21 sierpnia 2026 roku około godziny 19:30 dyżurny policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia młodej kobiety. Na miejsce zdarzenia, którym był lokalny plac zabaw, natychmiast wysłano policyjny patrol. Mundurowi zastali tam 18-letnią mieszkankę Rudy Śląskiej, która posiadała widoczne na ciele obrażenia. Kobieta przekazała funkcjonariuszom, że napastnicy ukradli jej plecak zawierający przedmioty osobiste o łącznej wartości blisko 1500 zł.

Rodzinny odwet za nieporozumienie nastolatek

Sprawą zajęli się jaworscy policjanci z pionu kryminalnego, którzy w toku prowadzonych działań ustalili tożsamość trzech podejrzanych osób. Okazali się nimi mieszkańcy Jawora, czyli 42-letni ojciec, jego 37-letni brat oraz 17-letnia córka starszego z mężczyzn. Z zebranych informacji wynika, że przyczyną ataku było wcześniejsze nieporozumienie między nastolatkami, a całe zdarzenie miało być formą odwetu. Sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, bijąc i kopiąc 18-latkę po całym ciele oraz szarpiąc ją za włosy i trzymając za ręce.

Zatrzymania i decyzje prokuratury w Jaworze

W wyniku odniesionych obrażeń 18-letnia poszkodowana została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala. We wtorek 25 sierpnia 2026 roku kryminalni zatrzymali 42-latka oraz jego brata, którzy usłyszeli już zarzut dokonania rozboju. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Jaworze i zastosował wobec ojca 17-latki tymczasowe aresztowanie na okres miesiąca. Wobec 37-letniego brata mężczyzny zastosowano dozór policji, natomiast czynności z udziałem nastolatki zostaną przeprowadzone w miejscu jej obecnego pobytu.

Śledztwo w sprawie rozboju i możliwe kary

Obecnie postępowanie w tej sprawie jest prowadzone w formie śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Jaworze. Śledczy w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu, a sprawa pozostaje w toku. 17-letnia córka podejrzanego przebywa obecnie w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie zostaną z nią wykonane niezbędne czynności procesowe. Za przestępstwo rozboju polski kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

Źródło: Policja.pl