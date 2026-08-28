Lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał zarzuty. Poświadczał nieprawdę w dokumentacji

Nieprawidłowości w dokumentacji weterynaryjnej w powiecie oleckim

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego zajmowali się sprawą dotyczącą nieprawidłowości przy dokumentowaniu badań weterynaryjnych. Z ustaleń policjantów wynika, że 45-letni lekarz weterynarii w marcu 2025 roku sporządzał dokumenty poświadczające przeprowadzenie czynności w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu oleckiego. Działał on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ponieważ dokumentacja ta miała stać się podstawą do wypłaty wynagrodzenia za prace, których mężczyzna faktycznie nie wykonał. Planowane działania nie przyniosły jednak oczekiwanego skutku, a sprawa wyszła na jaw.

Weryfikacja działań lekarza przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Dokumenty przygotowane przez lekarza zostały zweryfikowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Przedstawiciele tej instytucji sprawdzili, czy wskazane w pismach badania weterynaryjne zostały rzeczywiście zrealizowane w gospodarstwach. Przeprowadzona kontrola wykazała szereg nieprawidłowości, co pozwoliło na sformułowanie konkretnych oskarżeń. W wyniku zebranego materiału dowodowego 45-latek usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych, które dotyczyły poświadczania nieprawdy w dokumentach dla zysku.

Akt oskarżenia i dobrowolne poddanie się karze

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Olecku. Akt oskarżenia przeciwko lekarzowi weterynarii został skierowany do sądu w czerwcu 2026 roku. 45-letni mężczyzna w toku prowadzonych czynności przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Zdecydował się on także na dobrowolne poddanie się karze, co zamyka etap przygotowawczy śledztwa prowadzonego przez lokalne służby.

Źródło: Policja.pl