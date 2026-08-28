Oszustwo na lekarza w powiecie brzeskim. 87-latka mogła stracić 50 000 złotych

Próba oszustwa seniorki w powiecie brzeskim

Wieczorem 27 sierpnia 2026 roku do 87-letniej mieszkanki powiatu brzeskiego zadzwoniła osoba podająca się za lekarza. Podczas rozmowy telefonicznej, która trwała blisko 2 godziny, kobieta została zmanipulowana i uwierzyła w historię o ciężko chorej córce. Rozmówca przekonywał seniorkę, że pieniądze są niezbędne na pilne leczenie, co skłoniło ją do podjęcia szybkich działań. Kobieta przygotowała wszystkie swoje oszczędności w kwocie 50 000 zł i oczekiwała na kuriera, który miał odebrać gotówkę bezpośrednio z jej miejsca zamieszkania.

Wnuczek uchronił babcię przed stratą oszczędności

Przed przekazaniem pieniędzy oszustom kobietę uratował szczęśliwy zbieg okoliczności, jakim była niespodziewana wizyta jej wnuka. Mężczyzna przyszedł odwiedzić babcię w momencie, gdy ta wciąż była połączona telefonicznie z przestępcami. Wnuk przekonał 87-latkę, że jego mama jest zdrowa i nie potrzebuje żadnych funduszy na leczenie. Dzięki jego interwencji seniorka zrozumiała, że cała usłyszana przez telefon historia była zmyślona, a ona sama niemal stała się ofiarą przestępstwa.

Metoda na lekarza i schemat działania oszustów

Policjanci informują, że schemat działania przestępców wykorzystujących tę metodę jest zazwyczaj bardzo podobny. Oszuści dzwonią do starszych osób, podając się za lekarzy, dyrektorów szpitali lub członków rodziny. Wymyślają legendę o wypadku lub ciężkiej chorobie osoby najbliższej, takiej jak syn, córka czy siostra. Często wypytują o posiadane zasoby finansowe lub kosztowności, które miałyby pokryć koszty pilnej operacji bądź zakupu drogich lekarstw.

Apel policji o rozwagę i weryfikację informacji

Mundurowi przypominają, że tylko rozsądek i rozwaga mogą uchronić mieszkańców przed działaniem oszustów. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, którzy telefonicznie proszą o przekazanie pieniędzy. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków warto jak najszybciej skontaktować się z osobą, której rzekomo dotyczy problem, aby zweryfikować usłyszaną historię. Takie proste sprawdzenie faktów pozwala upewnić się, czy prośba o pomoc jest prawdziwa.

Źródło: Policja.pl