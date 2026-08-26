Gwiazdy żegnają Dolly Parton. Poruszające słowa Beyoncé, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Sabriny Carpenter i innych

Ameryka opłakuje Dolly Parton

Śmierć Dolly Parton to ogromny cios dla amerykańskiego środowiska artystycznego. Nie ma tam gwiazdy, która nie uznawałaby królowej country za autorytet. Dolly była inspiracją dla wielu pokoleń twórców, którzy po informacji o śmierci nie mogli nie pożegnać idolki. Oświadczenia opublikowały takie gwiazdy jak Beyoncé, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Sabrina Carpenter, Elton John, Katy Perry, Carrie Underwood czy Eminem. Można je przeczytać niżej.

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Beyoncé: Dziękuję Ci za Twój ogromny wpływ na świat

Dolly, byłaś barometrem. Gwiazdą Północy. Odważną i genialną. Utalentowaną i nieustępliwą. Nauczyłaś tak wielu ludzi, jak być sobą w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny. Jestem wdzięczny za Twoją sztukę, Twoje serce, hojność, poczucie humoru i przedsiębiorczość. To dla mnie zaszczyt, że miałem przywilej z Tobą pracować. Na zawsze będę to pielęgnować w sercu. Dziękuję Ci za Twój ogromny wpływ na świat. Jesteś aniołem, który dzięki swojej pełnej radości sztuce uczynił ten świat szczęśliwszym miejscem. Naprawdę jesteś jedyna w swoim rodzaju. Spoczywaj w pokoju.

Taylor Swift: Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy

Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy, nierzeczywisty i po prostu niewłaściwy. Ale dzięki temu, jak niezwykle hojnie dzieliła się swoim czasem podczas swojego życia na Ziemi, oraz dzięki niezliczonym ludzkim istnieniom, które odmieniła na lepsze, jej dziedzictwo pozostanie wieczne. Naprawdę była darem. Dolly dała nam kogoś, na kim mogliśmy się wzorować, jednocześnie zachęcając nas, byśmy byli sobą i podążali własną drogą. W jakiś sposób potrafiła przekazywać nam swoje lekcje o świecie jednocześnie delikatnie i szczerze — a często także przezabawnie. Potrafiła uczynić z niektórych obszarów swojego życia największą tajemnicę i fantazję, a jednocześnie zachowywać pełną szczerość i otwartość tam, gdzie miało to znaczenie. W jakiś sposób była jednocześnie uosobieniem prawdziwej gracji i prawdziwej siły — wszystko to w jednej olśniewającej osobie. Miała najdelikatniejsze serce, gdy chodziło o zmagania innych ludzi, a jednocześnie kręgosłup ze stali, gdy trzeba było bronić własnej wartości jako artystki. Wraz z milionami jej innych fanów jestem ogromnie wdzięczna za to wszystko. Za melodie i teksty, które pisała, a które potrafiły roztopić nawet najbardziej zziębnięte serca. Za miliony książek, które ofiarowała dzieciom na całym świecie, aby mogły zakochać się w opowieściach tak, jak zakochała się w nich ona. Za liny, po których chodziła jak po linie, dzięki czemu młode dziewczyny takie jak ja mogły dorastać, marząc o tym, by pewnego dnia również dołączyć do cyrku. Dolly, będę o Tobie myśleć na każdym kroku tej drogi.

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Sabrina Carpenter: Nigdy nie będzie już drugiej takiej jak Ty

Jedyne, co potrafiłam powiedzieć po naszym pierwszym spotkaniu, to: "Ona naprawdę jest aniołem, który chodzi po ziemi" oraz: "Wyglądamy, jakbyśmy mogły być siostrami!". Będę pielęgnować w sercu nasz śmiech i nasze rozmowy, a Twoją mądrość, pełne radości i dystansu spojrzenie na życie oraz idealne poczucie humoru zachowam w kieszeni na deszczowe dni. Nigdy nie będzie już drugiej takiej jak Ty. Jak wielkie mamy szczęście, że mogliśmy doświadczyć Twojej jedynej w swoim rodzaju magii, a także Twojego niepowtarzalnego głosu, Twoich piosenek i Twojego serca. Świat będzie Cię szukał jeszcze przez wieczność, próbując odnaleźć raz jeszcze takie światło, jakie dawałaś. Zawsze będę Cię kochać.

Eminem dostał prezent od Dolly Parton

Przykro mi, że nigdy nie mieliśmy okazji się spotkać, ale otrzymanie tej wiadomości od Dolly naprawdę wiele dla mnie znaczyło. Zdecydowanie nie musiała poświęcać na to swojego czasu. Nawet dla dzieciaka, który słuchał głównie rapu, była ikoną. Supergwiazdą pod każdym względem. Spoczywaj w pokoju, Dolly. I dziękuję Ci za te pełne życzliwości słowa.

Kelly Clarkson: Była i pozostanie niezwykłym darem

Dolly Parton miała niezwykły dar sprawiania, że każdy czuł się kimś wyjątkowym, dostrzeżonym i mile widzianym — jakbyście byli starymi, dobrymi przyjaciółmi. Będzie mi brakować jej serca i jej głosu, podobnie jak z pewnością milionom innych ludzi. Była i pozostanie niezwykłym darem oraz ogromnym talentem, a pozostawiła nam wszystkim wspaniały dorobek artystyczny, który będzie żył dalej.

Carrie Underwood: Miała pokorne serce oddane Jezusowi

Ona nie odeszła. Wiem dokładnie, gdzie jest. Była uosobieniem wiary, łaski, talentu, piękna i poczucia humoru. Miała pokorne serce oddane Jezusowi i sprawiała, że każdy, kto znajdował się w jej otoczeniu, czuł się kimś wyjątkowym. Prawdopodobnie była jedyną osobą na tej planecie, którą wszyscy kochali i co do której wszyscy mogli się zgodzić. Była jedyna w swoim rodzaju i nikt nigdy nie będzie nawet blisko jej dorównać. To w porządku być smutnym, że ten świat stracił legendę, ale niebo zyskało anioła. Dobra robota, dobra i wierna Dolly. Witaj w domu.

Katy Perry: Dla mnie była przykładem kobiety

Jak reszta świata, miałam złamane serce, gdy zobaczyłam wiadomość o odejściu kochanej Dolly. Przez tak długi czas znaczyła tak wiele dla tak wielu ludzi. Dla mnie była przykładem kobiety, która przez całe dekady wymykała się stereotypom. Udowodniła, że duży biust, wielki intelekt i potężny głos mogą mieścić się w jednym drobnym ciele! Ale największe ze wszystkiego było zdecydowanie jej serce. Miałam zaszczyt spotkać ją i kilka razy z nią śpiewać. Za każdym razem, gdy widziałam Dolly, była czystą, słodką (ale nie przesłodzoną), zadziorną porcją radości. Jej sposób patrzenia na życie, pełen poczucia humoru, zawsze był dla mnie inspiracją… Pamiętam, że marzyłam o tym, żeby zaśpiewała ze mną podczas mojego występu na Super Bowl — miała wyskoczyć z ogromnego, wysadzanego kryształkami kowbojskiego buta… I choć wtedy nie mogła tego zrobić, wysłała mojemu zespołowi uroczą wiadomość faksem… To był 2015 rok! Jeśli jest ktoś, na kim warto się wzorować i według kogo warto kształtować swoje życie, to właśnie Dolly. Dolly była pełna blasku, zabawna i cholernie dobra dla ludzi. Jej gwiazda będzie świecić jasno już na zawsze i jestem pewna, że już teraz ozdabia kryształkami te perłowe bramy. Zawsze będziemy Cię kochać, Dolly!

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