Oszustwo w Chełmnie. 78-latka przekazała gotówkę fałszywej wysłanniczce

Fałszywa historia o wypadku drogowym

19 sierpnia 2026 roku do seniorki z Chełmna zadzwoniła kobieta, która przedstawiła historię o zdarzeniu drogowym. Rozmówczyni twierdziła, że syn 78-latki rzekomo spowodował wypadek, potrącając rowerzystę, i został zatrzymany. Kobieta przekonywała, że mężczyzna odzyska wolność pod warunkiem wpłacenia pieniędzy. Seniorka uwierzyła w te słowa i wkrótce przekazała 62 000 zł oraz 1000 euro kobiecie, która przyszła do jej mieszkania.

Policjanci z Chełmna zatrzymali podejrzanych

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Chełmna, którzy analizowali zgromadzone informacje w celu ustalenia sprawców wyłudzenia. Ich działania doprowadziły do zatrzymania dwojga mieszkańców powiatu grudziądzkiego 25 sierpnia 2026 roku. Zatrzymani to 25-letnia kobieta oraz 32-letni mężczyzna. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 25-latka odebrała pieniądze od seniorki, a następnie przekazała je wspólnikowi.

Zarzuty i środki zapobiegawcze dla sprawców

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty pomocy w oszustwie, a o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Obecnie wobec obojga zastosowano dozór policyjny, natomiast 25-latka została dodatkowo objęta zakazem opuszczania kraju. Funkcjonariusze nadal sprawdzają wszystkie wątki tej sprawy, starając się ustalić, kto ostatecznie otrzymał wyłudzone oszczędności. Policja zaznacza, że w związku z trwającym postępowaniem możliwe są kolejne zatrzymania.

Służby apelują o ostrożność

Policjanci przypominają, że oszuści działają na emocjach, wykorzystując strach o bliskich do wyłudzenia pieniędzy. Funkcjonariusze apelują, aby zachować szczególną czujność, gdy nieznajomy dzwoni z prośbą o gotówkę. W takich sytuacjach należy się rozłączyć i bezpośrednio skontaktować z członkiem rodziny, którego dotyczy historia. Każde podejrzenie próby oszustwa powinno zostać niezwłocznie zgłoszone odpowiednim służbom.

Źródło: Policja.pl