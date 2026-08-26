Tak Miley Cyrus żegna Dolly Parton. Zdradziła szczegóły ostatniej rozmowy z matką chrzestną

Miley Cyrus zabrała głos po stracie Dolly Parton z pewnym opóźnieniem. W opublikowanym na Instagramie poście artystka nie kryła wzruszenia, przyznając wprost, że niezwykle ciężko jest jej opisać ból po stracie ukochanej osoby.

W swoim wpisie Miley Cyrus zaznaczyła, że najcenniejsze wspomnienia, jakie dzielą, pozostaną w sferze prywatnej i nie zamierza się nimi dzielić publicznie.

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Uczucie utraty mojej cioci Dolly wykracza poza to, czym właściwe wydaje się dzielić z innymi. Nasze najświętsze chwile były prywatne i takie pozostaną - za kulisami, poza blaskiem fleszy i pomiędzy naszymi sercami.

Miley Cyrus wspomniała również, czego w tej trudnej chwili oczekiwałaby od niej Parton. Wyraziła przekonanie, że gwiazda country nadal nad nią czuwa jak anioł. Przy okazji ujawniła temat ich ostatniej rozmowy.

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To, co WIEM, to to, że Dolly chciałaby, żebym to poczuła, napisała o tym piosenkę, a potem ruszyła dalej i była silna. Mam przy sobie anioła. Zawsze go miałam. Jedna z naszych ostatnich rozmów dotyczyła muzyki i metamorfozy.

Amerykańska piosenkarka zapewniła o swojej wiecznej miłości do zmarłej Dolly Parton i obietnicy, że będzie robić wszystko, by była z niej dumna.

Zawsze będę ją kochać i będę chciała sprawić, żeby była ze mnie dumna. Moje serce pęka z powodu całego świata, jej rodziny i przyjaciół, którzy będą za nią bardzo tęsknić. Wszyscy razem przeżywamy tę stratę i będziemy widzieć ją we wszystkim, co najpiękniejsze."

Dla Miley Cyrus, Dolly Parton na zawsze pozostanie obecna w jej sercu i twórczości artystycznej. Temat muzyki i przemiany, o którym rozmawiały tuż przed śmiercią legendy, nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia.

Odejście matki chrzestnej to dla autorki przeboju „Flowers” niewyobrażalna strata. Chociaż ich wspólne chwile były często widoczne w mediach, prawdziwa istota ich relacji pozostawała z dala od obiektywów. Teraz Cyrus pragnie zatrzymać te wspomnienia dla siebie, starając się jednocześnie znieść stratę, tworząc nową muzykę, zgodnie z wolą Parton.

Słowa pożegnania udowadniają, jak silna więź łączyła obie artystki. Choć Miley Cyrus przeżywa ogromny smutek, jest pewna, że pamięć o ukochanej chrzestnej przetrwa w pięknie otaczającego świata.

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