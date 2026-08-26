Fani płaczą pod domem Dolly Parton. Wzruszające sceny po śmierci legendy

Morze kwiatów, osobistych notatek i zapłakani fani - tak wyglądają okolice domu w Nashville i gwiazdy w Alei Sław w Los Angeles po tym, jak świat obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Dolly Parton. Wielbiciele talentu i niezwykłej osobowości artystki gromadzą się, by wspólnie przeżywać żałobę i oddać hołd swojej idolce. Pod bramą jej posiadłości na 12th Avenue South w Nashville składane są bukiety i pamiątki, a wielu fanów nie kryje łez, wspominając legendę. To dowód na to, jak ważną postacią w życiu milionów ludzi była Dolly.

Na co zmarła Dolly Parton? Przyczyna śmierci legendy

Informacja o odejściu gwiazdy pojawiła się w mediach 25 sierpnia, wywołując szok i niedowierzanie. Choć od kilkunastu miesięcy krążyły plotki o jej problemach zdrowotnych, Dolly Parton do końca pozostawała aktywna zawodowo, pracując nad nowymi utworami i broadwayowskim musicalem. Teraz znamy prawdę o ostatnich tygodniach jej życia. Rzecznik artystki w oświadczeniu dla CNN potwierdził, że zmarła 25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat po cichej walce z ciężką chorobą. Okazuje się, że wokalistka zmagała się z nowotworem. Już 21 sierpnia trafiła do specjalistycznego ośrodka, gdzie spędziła ostatnie chwile. Jej organizm był dodatkowo osłabiony przez poważne problemy z nerkami.

Piosenek Dolly Parton słuchał cały świat

Reakcja fanów i poruszenie na całym świecie nie są przypadkowe. Dolly Parton była jedną z największych i najbardziej kochanych gwiazd w historii Stanów Zjednoczonych. Jej kariera trwała dekady. W tym czasie artystka wydała ponad 50 płyt. To ona jest autorką i oryginalną wykonawczynią nieśmiertelnych klasyków, takich jak "Jolene" czy "I Will Always Love You". Jej wpływ wykraczał jednak daleko poza scenę muzyczną. Prowadziła fundację, która rozdystrybuowała za darmo ponad 300 milionów książek dla dzieci, a także przeznaczyła milion dolarów na rozwój szczepionki przeciwko COVID-19. Była inspiracją dla pokoleń artystów, w tym Taylor Swift, Beyonce i swojej chrześnicy, Miley Cyrus. Mało kto wie, że jako producentka stała również za sukcesem serialu "Buffy: Postrach wampirów".

Donald Trump oddaje hołd Dolly Parton

Wielkość Dolly Parton została doceniona na najwyższych szczeblach. W geście hołdu dla zmarłej artystki, Donald Trump zarządził opuszczenie flagi amerykańskiej do połowy masztu w całych Stanach Zjednoczonych na okres jednego tygodnia. W swoim oświadczeniu podkreślił jej wyjątkowość.

- Dolly Parton, jedna z najwspanialszych piosenkarek country, właśnie odeszła. To prawdziwa strata dla milionów ludzi. Nigdy nie było kogoś takiego, jak ona i nigdy nie będzie (...) Spoczywaj w pokoju, Dolly. Świat cię kocha - napisał.

Słowa te idealnie oddają uczucia, jakie towarzyszą dziś milionom fanów, którzy wciąż gromadzą się, by pożegnać swoją królową country.