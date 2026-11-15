"Taniec z Gwiazdami" z kolejnymi emocjami. Tak wygląda ćwierćfinał! Gwiazdy zachwyciły kreacjami

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Po odwołaniu odcinka tydzień temu w związku z żałobą narodową - "Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę 15 listopada z rozgrywką ćwierćfinałową. Gwiazdom przyszło wystąpić nie tylko w duetach, ale i... tercetach - z udziałem gości specjalnych. Tak wyglądał wieczór w Polsacie!
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"Taniec z Gwiazdami" ku finałowi. W ćwierćfinale gwiazdy lśniły pełnym blaskiem
Nie tylko uczestnicy z partnerami i jurorzy, ale też goście specjalni. W studiu Polsatu na ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" zaroiło się od znanych doskonale twarzy w zjawiskowych stylizacjach. Jak wygląda wieczór na parkiecie oraz za kulisami show? Sprawdźcie sami w naszej galerii poniżej.
Aktualne wyniki. Kto odpadł z "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"?
W walce o Kryształową Kulę pozostali:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Te pary pożegnały się z programem:
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.