"Taniec z Gwiazdami" z kolejnymi emocjami. Tak wygląda ćwierćfinał! Gwiazdy zachwyciły kreacjami

Po odwołaniu odcinka tydzień temu w związku z żałobą narodową - "Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę 15 listopada z rozgrywką ćwierćfinałową. Gwiazdom przyszło wystąpić nie tylko w duetach, ale i... tercetach - z udziałem gości specjalnych. Tak wyglądał wieczór w Polsacie!

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"Taniec z Gwiazdami" ku finałowi. W ćwierćfinale gwiazdy lśniły pełnym blaskiem

Nie tylko uczestnicy z partnerami i jurorzy, ale też goście specjalni. W studiu Polsatu na ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" zaroiło się od znanych doskonale twarzy w zjawiskowych stylizacjach. Jak wygląda wieczór na parkiecie oraz za kulisami show? Sprawdźcie sami w naszej galerii poniżej.

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Aktualne wyniki. Kto odpadł z "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"?

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Te pary pożegnały się z programem: