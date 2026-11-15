"Taniec z Gwiazdami" z kolejnymi emocjami. Tak wygląda ćwierćfinał! Gwiazdy zachwyciły kreacjami

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-15 20:22

Dopiero co zaczęła się 19. edycja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", a to już ćwierćfinał! Połowa uczestników 15 listopada zmierzyła się ze sobą o miejsca w półfinale, zapraszając przy okazji do specjalnych występów znane widzom twarze. Tak gwiazdy Polsatu lśniły na ściance - co za wieczór!

Po odwołaniu odcinka tydzień temu w związku z żałobą narodową - "Taniec z Gwiazdami" wrócił na antenę 15 listopada z rozgrywką ćwierćfinałową. Gwiazdom przyszło wystąpić nie tylko w duetach, ale i... tercetach - z udziałem gości specjalnych. Tak wyglądał wieczór w Polsacie!

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"Taniec z Gwiazdami" ku finałowi. W ćwierćfinale gwiazdy lśniły pełnym blaskiem

Nie tylko uczestnicy z partnerami i jurorzy, ale też goście specjalni. W studiu Polsatu na ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" zaroiło się od znanych doskonale twarzy w zjawiskowych stylizacjach. Jak wygląda wieczór na parkiecie oraz za kulisami show? Sprawdźcie sami w naszej galerii poniżej.

Marta Wiśniewska w złotej sukni i Krystian Rzymkiewicz tańczą w ćwierćfinale show, o czym przeczytasz w serwisie Eska.
Galeria zdjęć 30

Aktualne wyniki. Kto odpadł z "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"?

W walce o Kryształową Kulę pozostali:

  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François 
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Te pary pożegnały się z programem:

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Taniec z gwiazdami

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