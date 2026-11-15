Trefl Gdańsk z pewnym zwycięstwem nad Jastrzębiem Barkom. Wynik 3:0

Gładkie zwycięstwo Trefla Gdańsk

Siatkarze Energa Trefl Gdańsk odnieśli zdecydowane zwycięstwo nad drużyną Jastrzębie Barkom w meczu polskiej Ekstraklasy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 dla gdańszczan. Gospodarze kontrolowali przebieg rywalizacji od samego początku, pewnie wygrywając poszczególne partie do 22, 20 i 18.

W składzie zwycięskiej drużyny wystąpili m.in. Maksymilian Durski, Michał Gierżot oraz Moustapha M Baye. Na boisku pojawił się również libero Voitto Koykka, a wsparcie z kwadratu dla rezerwowych dali Alaksiej Nasewicz i Przemysław Stępień. Drużyna z Gdańska zaprezentowała skuteczną grę w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła.

Kto zagrał w barwach Jastrzębia Barkom?

Zespół Jastrzębie Barkom nie był w stanie powstrzymać dobrze dysponowanych przeciwników. W wyjściowym składzie gości znaleźli się Sebastian Adamczyk, Wojciech Dudzik i Maxwell Elgert. Mimo zaangażowania zawodników, takich jak Bartosz Firszt czy Adam Lorenc, drużyna musiała uznać wyższość rywali.

Na parkiecie w roli libero zaprezentował się Kamil Szymura. Trener próbował ratować sytuację zmianami, wprowadzając do gry takich graczy jak Brodie Hofer, Jakob Thelle i Wasyl Tupczi. Niestety, rotacje w składzie nie przyniosły pożądanego rezultatu i spotkanie zakończyło się w trzech krótkich setach.