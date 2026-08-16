Debiutują w "Tańcu z Gwiazdami", pokazali się w "halo, tu polsat". Oto nowe twarze programu

Nowy "Taniec z Gwiazdami" tuż-tuż. Troje tancerzy dołącza do ekipy

32. edycja edycja polskiej wersji programu "Taniec z Gwiazdami" obfituje w zaskoczenia. Wciąż nie wiemy, kto zastąpi Ewę Kasprzyk w jurorskim fotelu, ale za to poza samymi uczestniczącymi gwiazdami - poznaliśmy trzy nowe twarze, jeśli chodzi o zawodowych tancerzy.

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Do "Dancing with the Stars" dołączają Estelle François, Kacper Rutka i Krystian Rzymkiewicz. 16 sierpnia trio pokazało się widzom "halo, tu polsat" we wspólnym występie. Co o nich wiemy i z kim zatańczą? Czy to właśnie jedno z nich za pierwszym razem wytańczy ze swoim partnerem lub partnerką Kryształową Kulę? Oto najważniejsze informacje.

Estelle François zasila skład mistrzyń

Estelle François urodziła się we Francji, ale od najmłodszych lat trenowała taniec i zdobywała nagrody w Polsce. Profesjonalną naukę zaczęła w wieku dziewięciu lat. Uczestniczyła w prestiżowych turniejach w Wielkiej Brytanii, Belgii i oczywiście - Francji. Prywatnie - jej ukochanym jest tancerz Sebastian Gułaj. Podczas debiutu w "Tańcu z gwiazdami" jej partnerem będzie influencer Dominik Rupiński jako para nr 7.

Kacper Rutka szczęśliwym zwycięzcą castingu

Kacper Rutka pochodzi ze Strzegomia w województwie dolnośląskim. Kiedy produkcja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" podczas tegorocznej edycji wiosennej ogłosiła casting dla tancerzy, postanowił się zgłosić. Udało się i już we wrześniu uzdolniony tancerz, laureat mistrzostw Polski i uczestnik zawodów zagranicznych, zadebiutuje w telewizji. Jego partnerką jest piosenkarka Kaeyra - wystąpią jako para nr 10.

Krystian Rzymkiewicz po Eurowizji w "Tańcu z Gwiazdami"

Krystian Rzymkiewicz jest z kolei tancerzem znanym już widzom różnych programów rozrywkowych. Pochodzi z Jędrzejowa, a na zajęcia z tańca zapisała go mama, gdy miał dziewięć lat. Wśród wielu osiągnięć wyróżnia się jedno - wygrana w programie "You can dance" w 2025 roku. Z kolei w roku bieżącym był członkiem ekipy tanecznej podczas występu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Jego partnerką w "Tańcu z Gwiazdami" jest piosenkarka Mandaryna. To para nr 2.

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" 2026 - wszystkie pary. Kiedy premiera?

Oficjalny skład uczestników i tancerzy według numeracji, która posłuży do głosowania SMS, jest następujący:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rusza 6 września 2026 roku w Polsacie.

Sonda "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Komu będziesz kibicować w 19. edycji? Monika Borzym Matteo Brunetti Helena Englert Piotr "Guma" Gumulec Joanna Jędrzejczyk Kaeyra Izabela Kuna Krzysztof Kwiatkowski Mandaryna Dominik Rupiński Dominik Smaruj Jasper Sołtysiewicz