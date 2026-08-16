Decyzja PZPN i Ekstraklasy po katastrofie na Węgrzech. Mecze poprzedzi minuta ciszy

Tragiczny wypadek autokaru na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, wywołał natychmiastową reakcję piłkarskich władz w Polsce. Ekstraklasa i PZPN zadecydowały wspólnie o uczczeniu ofiar tego zdarzenia. Przed każdym z najbliższych niedzielnych starć zostanie ogłoszona symboliczna chwila skupienia.

Zarówno niedzielne, jak i poniedziałkowe zmagania w ramach PKO BP Ekstraklasy oraz spotkania pierwszo- i drugoligowe, zostaną otwarte chwilą ciszy ku czci zmarłych. To oficjalne stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej i włodarzy Ekstraklasy, będące hołdem dla tych, którzy stracili życie w fatalnym wypadku, do którego doszło minionej nocy na terenie Węgier.

„Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech, niedzielne i poniedziałkowe mecze rozgrywek Betclic 1. oraz 2. Ligi zostaną poprzedzone uroczystą minutą ciszy. Rodzinom, Przyjaciołom oraz Bliskim ofiar PZPN składa wyrazy głębokiego współczucia” - napisano w komunikacie PZPN.

Nie tylko PZPN zajął w tej sprawie jasne stanowisko. W ślad za nimi poszło kierownictwo PKO BP Ekstraklasy, które w związku z porażającym wypadkiem wystosowało oddzielne oświadczenie odnoszące się bezpośrednio do trzech planowanych na niedzielę meczów ligowych.

"W związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech oraz ofiarami śmiertelnymi, niedzielne mecze PKO Bank Polski Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy" - napisano w komunikacie umieszczonym w mediach społecznościowych.

Pojazd, którym podróżowali Polacy, jechał w stronę miasta Nyiregyhaza znajdującego się we wschodniej części Węgier. Zdarzenie to miało miejsce około godziny 1 w nocy, niedaleko osady Mezokeresztes. W jego wyniku śmierć poniosło 12 naszych obywateli, podczas gdy siedem kolejnych ofiar znajduje się w szpitalu, walcząc o życie w krytycznym stanie.