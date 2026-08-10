Krystian Rzymkiewicz – wiek, skąd pochodzi

Krystian Rzymkiewicz pochodzi z Jędrzejowa. W czasie udziału w 10. edycji "You Can Dance" w 2025 roku miał 22 lata. Jego dokładna data urodzenia nie jest znana, więc obecnie można bezpiecznie mówić, że ma około 23–24 lata.

Krystian Rzymkiewicz – rodzice

Najwięcej wiadomo o jego mamie. To ona zapisała Krystiana na zajęcia taneczne, gdy miał 9 lat. Mama wspierała go również podczas udziału w "You Can Dance". Po zwycięstwie w programie Krystian powiedział, że chciałby przeznaczyć wygraną w wysokości 200 tys. zł na spłatę kredytu mamy.

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Krystian Rzymkiewicz – "You Can Dance"

To zdecydowanie najważniejszy dotychczasowy moment jego kariery medialnej. W 2025 roku wystąpił w 10. edycji "You Can Dance" i ostatecznie wygrał program oraz 200 tys. zł. Podczas castingu pokazał mieszankę tańca towarzyskiego, lockingu, street dance'u i tańca współczesnego. Jego wszechstronność zrobiła wrażenie na jurorach.

Krystian Rzymkiewicz – kariera taneczna

Taniec zaczął trenować już jako dziewięciolatek, a w liceum tanecznym potrafił spędzać na sali treningowej 9–10 godzin dziennie. Ma także najwyższą klasę "S" w tańcu towarzyskim.

Krystian Rzymkiewicz – Eurowizja

Krystian ma za sobą udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. W 2026 roku pojechał do Wiednia, gdzie był jednym z tancerzy w występie Alicji Szemplińskiej. Zajęli 12. miejsce.

Krystian Rzymkiewicz – partnerka

Jego życie uczuciowe nie jest szeroko opisane w wiarygodnych mediach. Wiadomo natomiast, że sam Krystian opowiadał o tym, że w pewnym momencie zakochał się w dziewczynie z grupy tanecznej. Miało to dodatkowo zmotywować go do treningów. Nie należy jednak utożsamiać tej historii z jego obecną partnerką.

Jeżeli chodzi o aktualny związek, nie znalazłem wiarygodnego potwierdzenia, że Krystian oficjalnie przedstawia konkretną osobę jako swoją partnerkę.

Krystian Rzymkiewicz – Instagram

Krystian jest aktywny w mediach społecznościowych i buduje rozpoznawalność przede wszystkim jako tancerz i twórca związany z tańcem. Jego oficjalny Instagram to @rzymkiewicz_krystian.

Krystian Rzymkiewicz – "Taniec z gwiazdami"

To jego kolejny duży krok w telewizji. W lipcu 2026 r. Polsat oficjalnie potwierdził, że Krystian dołączy do grona profesjonalnych tancerzy 19. edycji "Tańca z gwiazdami".

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