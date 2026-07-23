Kolejne nazwisko w "Tańcu z Gwiazdami". Dominik Rupiński powalczy o Kryształową Kulę

Nowy uczestnik 19. edycji "Tańca z Gwiazdami": Dominik Rupiński

Telewizja Polsat ujawniła, że w najnowszej, 19. odsłonie "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Dominik Rupiński. O zaangażowaniu twórcy internetowego do kultowego show poinformowano za pośrednictwem profili programu w social mediach.

Do naszej ekipy dołącza Dominik Rupiński! Influencer, youtuber i jeden z najpopularniejszych polskich twórców na TikToku, gdzie zgromadził ponad 4 miliony obserwujących. Zaczynał od krótkich filmików choreograficznych, obecnie na co dzień nagrywa na swoje kanały społecznościowe vlogi, testy, wyzwania i inne treści rozrywkowe. Przed nim kolejny challenge – udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jak poradzi sobie przed telewizyjnymi kamerami? Dowiemy się już jesienią! Dominik – fajnie, że będziesz z nami podczas tej przygody!

Znany youtuber dołącza w ten sposób do dotychczas ogłoszonych gwiazd, z którymi zmierzy się na parkiecie. Wśród uczestników są m.in. Helena Englert, Mandaryna, Piotr Gumuliec, Krzysztof Kwiatkowski, Matteo Brunetti, Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk oraz Monika Borzym. Ciągle nie ujawniono jednak nazwiska tancerki, która przygotuje influencera do telewizyjnych występów.

Dominik Rupiński: początki kariery i tiktokowy fenomen

Dla osób obserwujących działania Rupińskiego, jego angaż do rozrywkowego formatu nie jest wielkim zaskoczeniem. Influencer stawiał pierwsze kroki w sieci publikując krótkie filmiki taneczne na platformie Musical.ly, która z czasem zamieniła się w TikToka.

Obecnie jego działalność śledzą ogromne rzesze internautów, a profil na TikToku obserwuje już cztery miliony fanów. Świetne zasięgi ma również na YouTubie. Na swoim kanale dzieli się vlogami, podejmuje internetowe wyzwania, testuje różnego rodzaju produkty i pokazuje swoje podróże. Konsekwentne działanie sprawiło, że jego nazwisko jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w wirtualnej przestrzeni.

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Dominik Rupiński: od twórcy do biznesmena

Twórca nie poprzestał tylko na kręceniu filmów. Był częścią projektu The Blaze House, a później postawił na własną ścieżkę biznesową i tworzenie autorskich produktów.

Hitem okazały się stworzone przez niego perfumy pachnące watą cukrową. Fani błyskawicznie wykupili zapach. Z czasem asortyment powiększył się o kolejne kosmetyki oraz autorską kolekcję odzieży.

Youtuber na łamach magazynu "Forbes" zdradził, że zarobił swój pierwszy milion, mając zaledwie 22 lata. Zaznaczył przy tym, że jego osiągnięcia są owocem ciężkiej pracy, a nie łutu szczęścia. Obecnie Dominik Rupiński ma 27 lat. Jego profil na Instagramie obserwuje 1,2 miliona internautów, a na TikToku może pochwalić się bazą 4,2 miliona followersów.

Życie prywatne Dominika Rupińskiego: dom i relacje w sieci

W ostatnich miesiącach głównym tematem w mediach społecznościowych youtubera jest remont jego nowej posiadłości, przy którym współpracuje ze swoim ojcem. Dodatkowo internauci z zainteresowaniem oglądają wspólne filmy Rupińskiego z uczestniczką "Top Model", Żakliną Ta Dinh. Duet chętnie sprawdza smaki nowych produktów spożywczych i bierze udział w viralowych trendach.

W nadchodzących tygodniach prace wykończeniowe będą musiały ustąpić miejsca wielogodzinnym treningom tańca towarzyskiego. Czy lata tworzenia układów choreograficznych do internetu przełożą się na sukces w zmaganiach o prestiżową statuetkę Kryształowej Kuli? Widzowie przekonają się o tym oglądając jesienne wydanie "Tańca z Gwiazdami".

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