Paweł Deląg ponownie ojcem. Aktor powitał na świecie córkę, znamy imię

Paweł Deląg ponownie został ojcem. Patrycja Komorowska urodziła córkę

Znany aktor Paweł Deląg ma ogromne powody do radości. Jego partnerka, Patrycja Komorowska, właśnie wydała na świat córkę. Przypomnijmy, że para oficjalnie poinformowała o ciąży w marcu, a teraz mogą cieszyć się obecnością maleństwa. Gwiazdor opublikował w sieci wzruszający post, w którym wyjawił imię nowo narodzonej pociechy.

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Paweł Deląg pochwalił się nowo narodzoną córką. Aktor postawił na klasyczne imię

Ostatnie miesiące minęły zakochanym na przygotowaniach do nowej życiowej roli. Teraz mogą w końcu utulić swoją pociechę. Paweł Deląg oraz Patrycja Komorowska zostali dumnymi rodzicami, a tą wspaniałą wiadomością od razu pochwalili się swoim fanom.

Para już od jakiegoś czasu przestała kryć się ze swoimi uczuciami. Zakochani chętnie pokazywali w internecie wspólne zdjęcia, uchylając rąbka tajemnicy na temat swojej relacji. Gdy wiosną obwieścili światu, że spodziewają się dziecka, uwaga mediów i fanów skupiła się na nich jeszcze bardziej.

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Sama Patrycja Komorowska przyznała wprost, że rola matki to dla niej zupełnie nowy grunt. Kiedy informowali o powiększeniu rodziny, kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Nie ukrywała wówczas, że ten wyjątkowy okres niesie ze sobą mnóstwo niewiadomych i nowych wyzwań.

W trakcie oczekiwania na przyjście dziecka na świat, przyszła mama regularnie relacjonowała w sieci przebieg ciąży. Stopniowe kompletowanie wyprawki i przygotowania do porodu stały się centralnym punktem jej życia w tamtym okresie.

Czas wyczekiwania wreszcie się skończył. Córka Pawła Deląga i Patrycji Komorowskiej urodziła się 12 sierpnia 2026 roku. Radosną nowinę przekazał szczęśliwy tata na swoim profilu na Instagramie. Aktor z wielkim wzruszeniem przyznał, że narodziny pociechy to jeden z najwspanialszych momentów w ich życiu. Rodzice wybrali dla dziewczynki tradycyjne, ponadczasowe imiona: Zofia Elżbieta. Aktor uspokoił też fanów, zapewniając, że zarówno świeżo upieczona mama, jak i maluszek czują się doskonale.

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12 sierpnia to był dla nas jeden z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Tego dnia przyszła na świat nasza córeczka Zosia. Zofia Elżbieta Deląg Komorowska.Piękna i zdrowa.Mama też.Czuje wdzięczność i radość . Dziękujemy jednocześnie za opiekę i profesjonalizm @szpitalswietejrodziny ,a szczególnie naszej Kleczkosi herbu Trzaska . czyli Kasi naszej położnej , która była z nami w tym ważnym momencie. @kasiatrzaska . A teraz czas do domu - czytamy w sieci.