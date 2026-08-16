Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozbija Dakar Development Stal Rzeszów. Kto wywalczył punkt bonusowy?

Pewne zwycięstwo gospodarzy w dwumeczu

Zespół Abramczyk Polonia Bydgoszcz nie pozostawił żadnych złudzeń drużynie Dakar Development Stal Rzeszów. Spotkanie zakończyło się bardzo zdecydowanym wynikiem 58:32 dla miejscowych żużlowców. Rezultat ten był potwierdzeniem ogromnej przewagi zespołu z Bydgoszczy, który w pełni kontrolował przebieg rywalizacji na torze.

Warto przypomnieć, że pierwsze starcie obu tych ekip również zakończyło się wyraźnym triumfem bydgoszczan. Wówczas Abramczyk Polonia Bydgoszcz wygrała mecz wyjazdowy w stosunku 53:37. Dzięki tak znakomitym rezultatom w obydwu spotkaniach to właśnie ta drużyna zasłużenie dopisała do swojego ligowego konta punkt bonusowy.

Kto zdobył najwięcej punktów dla swojej drużyny?

Wśród zawodników gospodarzy zdecydowanym liderem okazał się Kai Huckenbeck, który zapisał na swoim koncie czternaście punktów. Maksymilian Pawełczak dołożył do dorobku drużyny z Bydgoszczy dwanaście oczek, a Kacper Andrzejewski dziesięć. Kolejne punkty dla Abramczyk Polonii zdobyli Szymon Woźniak (8), Krzysztof Buczkowski (8) oraz Aleksandr Łoktajew (6), z kolei Maksymilian Kostera zakończył zawody bez punktów.

W drużynie przyjezdnej z Rzeszowa najlepiej zaprezentował się Oskar Fajfer z dorobkiem dziesięciu punktów. Kolejnym skutecznym zawodnikiem gości był Francis Gusts, który na torze wywalczył dziewięć oczek. Punktację Dakar Development Stal Rzeszów uzupełnili Josh Pickering (7), Mateusz Szczepaniak (4), Krzysztof Sadurski (1) i Maksym Borowiak (1), natomiast Adrian Przybyło zakończył zmagania z zerowym dorobkiem.