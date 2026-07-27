Kolejna debiutantka dołącza do "Tańca z Gwiazdami". Nowa trenerka urodziła się we Francji

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-27 13:58

Program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wzbogacił się o kolejną nową twarz, jeśli chodzi o obsadę profesjonalnych tancerzy. Jak przekazała produkcja, już wkrótce na ekranach zachwycać będzie Estelle François - pochodząca z Francji mistrzyni. Co o niej wiemy? Oto najważniejsze informacje.

Tancerka Estelle François w czarnym gorsecie na białym tle. O nowej trenerce Tańca z Gwiazdami przeczytasz na Eska.
Autor: Polsat/ Materiały prasowe Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami 19

"Taniec z Gwiazdami" z kolejną nową twarzą. Tancerka z Francji dołącza do ekipy

Produkcja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie przestaje zaskakiwać. Twórcy polsatowskiego hitu powoli przedstawiają zarówno uczestników nadchodzącej edycji, jak i profesjonalistów, którzy będą im towarzyszyć. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że po kilkuletniej przerwie na parkiet powróci Roman Osadchiy, a debiutantem będzie Kacper Rutka. To jednak nie koniec świeżych twarzy. Kolejną debiutantką w "Tańcu z Gwiazdami" została urodzona we Francji mistrzyni taneczna - Estelle François.

Polecany artykuł:

Nowy tancerz w "Tańcu z Gwiazdami"! Kim jest Kacper Rutka?

Estelle François - kim jest? [wiek, partner, taniec, Instagram]

Nowa twarz "Tańca z Gwiazdami", Estelle François, trenuje taniec od dziewiątego roku życia, jednak informacje o jej aktualnym wieku nie są dostępne. Trenerka urodziła się we Francji, ale wielokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach Polski, osiągając wielkie sukcesy. Była też uczestniczką turniejów w Blackpool i Bournemouth oraz turniejów rangi World Open i International Open m.in. w Antwerpii, Paryżu i Lyonie. Prywatnie - jej partnerem jest tancerz Sebastian Gułaj. Parę można śledzić w mediach społecznościowych. Na Instagramie uzdolniona tancerka prowadzi profil pod nazwą @_.estelka._

Zobacz galerię: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali ostatni "Taniec z Gwiazdami"

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
Galeria zdjęć 81

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - oni wystąpią w programie

Trwa ogłaszanie kolejnych uczestników programu. W najbliższym "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią m.in. aktorki Izabela Kuna i Helena Englert, aktorzy Piotr "Guma" Gumulec i Krzysztof Kwiatkowski, piosenkarki Mandaryna i Monika Borzym, influencerzy Matteo Brunetti i Dominik Rupiński oraz gwiazda MMA Joanna Jędrzejczyk.

Ogłoszeni jak dotąd tancerze i tancerki to z kolei:

  • Michał Bartkiewicz
  • Estelle François
  • Sara Janicka
  • Michał Kassin
  • Kamil Kuroczko
  • Roman Osadchiy
  • Kacper Rutka
  • Izabela Skierska
  • Julia Suryś-Stromecka
  • Daria Syta-Grobelna
  • Magdalena Tarnowska

Polecany artykuł:

Mandaryna wygra "Taniec z Gwiazdami" dzięki powrotowi do Wiśniewskiego? Ibisz o…
Sonda
Lubisz tańczyć?
Gamou Fall ma plany po finale "TzG"
Taniec z gwiazdami
dancing with the stars
taniec z gwiazdami polsat