Kolejna debiutantka dołącza do "Tańca z Gwiazdami". Nowa trenerka urodziła się we Francji

"Taniec z Gwiazdami" z kolejną nową twarzą. Tancerka z Francji dołącza do ekipy

Produkcja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie przestaje zaskakiwać. Twórcy polsatowskiego hitu powoli przedstawiają zarówno uczestników nadchodzącej edycji, jak i profesjonalistów, którzy będą im towarzyszyć. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że po kilkuletniej przerwie na parkiet powróci Roman Osadchiy, a debiutantem będzie Kacper Rutka. To jednak nie koniec świeżych twarzy. Kolejną debiutantką w "Tańcu z Gwiazdami" została urodzona we Francji mistrzyni taneczna - Estelle François.

Estelle François - kim jest? [wiek, partner, taniec, Instagram]

Nowa twarz "Tańca z Gwiazdami", Estelle François, trenuje taniec od dziewiątego roku życia, jednak informacje o jej aktualnym wieku nie są dostępne. Trenerka urodziła się we Francji, ale wielokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach Polski, osiągając wielkie sukcesy. Była też uczestniczką turniejów w Blackpool i Bournemouth oraz turniejów rangi World Open i International Open m.in. w Antwerpii, Paryżu i Lyonie. Prywatnie - jej partnerem jest tancerz Sebastian Gułaj. Parę można śledzić w mediach społecznościowych. Na Instagramie uzdolniona tancerka prowadzi profil pod nazwą @_.estelka._

Zobacz galerię: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz wygrali ostatni "Taniec z Gwiazdami"

81

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - oni wystąpią w programie

Trwa ogłaszanie kolejnych uczestników programu. W najbliższym "Tańcu z Gwiazdami" wystąpią m.in. aktorki Izabela Kuna i Helena Englert, aktorzy Piotr "Guma" Gumulec i Krzysztof Kwiatkowski, piosenkarki Mandaryna i Monika Borzym, influencerzy Matteo Brunetti i Dominik Rupiński oraz gwiazda MMA Joanna Jędrzejczyk.

Ogłoszeni jak dotąd tancerze i tancerki to z kolei:

Michał Bartkiewicz

Estelle François

Sara Janicka

Michał Kassin

Kamil Kuroczko

Roman Osadchiy

Kacper Rutka

Izabela Skierska

Julia Suryś-Stromecka

Daria Syta-Grobelna

Magdalena Tarnowska

Sonda Lubisz tańczyć? Tak, mogę wtedy wyrażać siebie! Tańczę tylko na dyskotekach Nie przepadam za tańcem