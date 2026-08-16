Maja Hyży zachwyca w bikini. Artystka pokazała swoje taneczne ruchy

Maja Hyży odsłania ciało na urlopie. Nieoczekiwana reakcja internautów

Maja Hyży stara się maksymalnie wykorzystać swój wakacyjny wyjazd. Artystka regularnie publikuje w sieci relacje z wypoczynku, a najnowsze nagranie wzbudziło spore zainteresowanie. Piosenkarka pokazała się w dwuczęściowym stroju kąpielowym. Zamiast jednak tradycyjnie pozować do zdjęć, uruchomiła muzykę i zaprezentowała taneczne ruchy. Film został nagrany w radosnej i beztroskiej atmosferze, przy pełnym słońcu, eksponując letnią stylizację gwiazdy.

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Sonda Maja Hyży na Eurowizji - dobry pomysł? Tak Nie

Maja Hyży prezentuje sylwetkę w bikini. Oto jej pomysł na wakacje

Na opublikowanym filmiku Maja Hyży jest uśmiechnięta i zrelaksowana. Wykonując taneczne figury, chwali się strojem kąpielowym wybranym na ten słoneczny dzień. Jej ubiór idealnie wpisywał się w letni klimat, a odpowiednie dodatki świetnie sprawdziły się w plażowych warunkach. Obserwatorzy szybko dostrzegli formę wokalistki. Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci chwalili zarówno jej sylwetkę, jak i promienny uśmiech oraz pozytywną energię.

Maja Hyży wielokrotnie dzieliła się swoimi przemyśleniami na temat samoakceptacji. Jako matka czwórki dzieci dobrze zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ciąże i karmienie wpływają na kobiece ciało. Artystka przyznawała, że po latach poświęconych macierzyństwu zależało jej na odzyskaniu dobrego samopoczucia i dawnego komfortu we własnej skórze.

Gwiazda nie ukrywa, że korzystała z pomocy chirurgów plastycznych. Opowiadała publicznie o swojej transformacji oraz motywacjach do poddania się operacjom. W jej przypadku kluczowym krokiem była plastyka brzucha. Piosenkarka tłumaczyła, że chciała zniwelować efekty ciąż, które sprawiały jej dyskomfort. Obecnie Maja Hyży nie wstydzi się swojego wyglądu. Coraz chętniej dzieli się w sieci zdjęciami swojej sylwetki, udowadniając, że w pełni akceptuje swoje ciało.

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