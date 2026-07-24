Nowy tancerz w "Tańcu z Gwiazdami"! Kim jest Kacper Rutka?

"Taniec z gwiazdami". Kto zastąpi Ewę Kasprzyk w jury?

Kacper Rutka w "Tańcu z Gwiazdami"

Kacper Rutka to tancerz, który pojawi się w nowej edycji popularnego show Polsatu. Do programu nie trafił przypadkiem. Mężczyzna zgłosił się na casting dla profesjonalnych tancerzy, który został ogłoszony podczas finału wiosennego sezonu. Ostatecznie to on okazał się szczęśliwcem. Po znakomitym występie na castingu Kacper Rutka został wybrany na nowego zawodowca w "Tańcu z Gwiazdami". Nie wiemy jeszcze, komu będzie partnerować, ale zobaczymy go na parkiecie już jesienią 2026. Co o nim wiadomo? Polsat przekazał informacje o zwycięzcy castingu.

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Kim jest Kacper Rutka?

Kacper Rutka pochodzi ze Strzegomia na Dolnym Śląsku. Już od najmłodszych lat wyróżniał się wyjątkowym talentem tanecznym, który szybko zaowocował licznymi sukcesami na turniejach. Jest wielokrotnym mistrzem Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. W 2019 roku wywalczył tytuł mistrza świata federacji WDC w konkurencji 10 tańców w kategorii do 19 lat. Na swoim koncie ma również udział w prestiżowych International Championships w Londynie oraz juniorskich mistrzostwach świata. Udział w "Tańcu z Gwiazdami" pomoże mu dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców. Trzymamy za niego kciuki!

Kto wystąpi w nowym "Tańcu z Gwiazdami"?

Znamy już część gwiazd, które jesienią rozpoczną zmagania na parkiecie programu. W obsadzie nowej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" znaleźli się:

Matteo Brunetti

Helena Englert

Piotr „Guma” Gumulec

Krzysztof Kwiatkowski

Marta „Mandaryna” Wiśniewska

Izabela Kuna

Joanna Jędrzejczyk

Monika Borzym

Dominik Rupiński