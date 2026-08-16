C-BooL pokazał pierwsze zdjęcie dziecka. Fani ruszyli z gratulacjami

Grzegorz Cebula został ojcem. C-BooL pokazał zdjęcie maleństwa

Grzegorz Cebula przeżywa obecnie niezwykle radosne chwile, ponieważ artysta powitał właśnie na świecie swoje dziecko. Twórca takich radiowych przebojów jak „Never Go Away”, „Magic Symphony” czy „Wonderland” od lat króluje na klubowych scenach, jednak swoje życie prywatne mocno chroni przed mediami. Tym razem twórca postanowił zrobić wyjątek i oficjalnie poinformował swoich obserwatorów o narodzinach pociechy, publikując rozczulający kadr w mediach społecznościowych.

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C-BooL dzieli się radosną nowiną na Instagramie

„Witaj Świecie” – taki lakoniczny, ale niezwykle wymowny wpis zamieścił C-BooL obok fotografii noworodka. Zaledwie dwa słowa wystarczyły, aby artysta podzielił się jednym z najważniejszych momentów w swoim życiu. Do tej pory profil muzyka zdominowany był przez ujęcia z tras koncertowych, festiwali i występów za konsoletą, dlatego zdjęcie dziecka wywołało ogromne poruszenie wśród jego fanów, którzy rzadko mają okazję oglądać go od tak prywatnej strony.

Pod opublikowanym zdjęciem natychmiast zaroiło się od komentarzy. Internauci nie kryli entuzjazmu, przesyłając muzykowi oraz jego partnerce życzenia zdrowia i pomyślności w tej nowej, wyjątkowej podróży. W sekcji komentarzy można przeczytać między innymi: „Gratuluję! Dużo zdrówka dla Ani i maleństwa!”, „Gratulacje Kochani!! Dużo zdrówka dla malucha i dla Was”. Dla Grzegorza Cebuli, który swoją przygodę z muzyką rozpoczął pod koniec lat 90. i stał się jednym z najbardziej utytułowanych polskich DJ-ów, narodziny dziecka to z pewnością zupełnie nowy, najważniejszy rozdział w życiu.

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