Gołe klaty przystojniaków z show-biznesu. Oni nie odpuszczają siłowni! Ciachorowski, Musiał i inni

W "Tańcu z Gwiazdami" pokazali nie tylko taniec

Programem, w którym gwiazdy często odkrywają przed widzami swoje nieznane oblicze, bez wątpienia jest "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Jednak poza ukrytymi talentami, dużą determinacją czy osobistymi demonami na jaw wychodzą także zadbane sylwetki. Wysportowanymi ciałami zachwycają nie tylko profesjonaliści, tacy jak Piotr Musiałkowski, Michał Kassin czy Wojtek Kucina, ale też sami uczestnicy.

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Wiele się mówiło o gorących tańcach w wykonaniu Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej czy Maurycego Popiela i Sary Janickiej. W minionym sezonie emocje sięgnęły jednak zenitu, gdy bez koszulki na parkiecie zaprezentował się przyszły zwycięzca programu - Gamou Fall. Przystojny aktor i model zrzucił z siebie bolero, które potem trafiło na aukcję charytatywną, po czym poszedł po wygraną!

Umięśnieni gwiazdorzy korzystają ze słońca. Roznerski na plaży, Maślak w basenie

Poza blaskiem fleszy w telewizyjnym show - znakomitym miejscem do prezentacji wysportowanego ciała są media społecznościowe w sezonie na zrzucenie koszulki na plaży. Latem wielu gwiazdorów nie może się oprzeć pokazaniu wyćwiczonej klaty i napiętych muskułów z bajecznym widokiem w tle. Ostatnio fotkę z wakacyjnego wypadu wrzucił na swoje profile Mikołaj Roznerski, przy okazji chwaląc się idącym do liceum synem.

Do basenu wskoczył zaś były Mister Polski, Rafał Maślak, a w sieci możemy też znaleźć nieco starsze fotki, na których swoje wdzięki w plażowo-jachtowym anturażu pokazali aktorzy Tomasz Ciachorowski, Mateusz Banasiuk czy Maciej Musiał. Umięśnione torsy, ręce i brzuchy między innymi tych gwiazdorów znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Maciej Musiał dba o formę. Nie ukrywa, że to ważne u aktorów

Nie da się ukryć, że 31-letni Maciej Musiał jest bożyszczem wielu fanek. Niedawno, podczas tegorocznej edycji Open'er Festival, adoratorki nie dały mu po prostu wtopić się w tłum. Przystojny aktor zdaje sobie jednak sprawę ze swojej popularności i sam chętnie pokazuje swoją wyćwiczoną sylwetkę światu. Nie ukrywa, że do regularnego dbania o formę zmotywowała go praca. Choć wcześniej też uważał aktywność fizyczną za ważną, to wizyty na siłowni stały się priorytetem ze względu na planowane role, chociażby w serialu "1899".

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