Nie wygrał "Tańca z gwiazdami", ale został tancerzem! Tak dziś wygląda syn Doroty Stalińskiej

"Taniec z gwiazdami" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najbardziej emocjonujących programów w historii polskiej telewizji. Widzowie z zapartym tchem śledzą zmagania kolejnych celebrytów, a przed nami kolejna edycja uwielbianego formatu, która zadebiutuje już 6 września. Na parkiecie znów pojawią się głośne nazwiska, które pod okiem profesjonalistów będą walczyć o Kryształową Kulę i nagrodę pieniężną.

Paweł Staliński w "Tańcu z gwiazdami". Otarł się o zwycięstwo!

Dla wielu gwiazd udział w show to po prostu intensywna przygoda, szanse na nauczenie się czegoś nowego oraz okazja do podbicia swojej popularności. W historii programu nie brakuje jednak nazwisk, dla których stał się punktem zwrotnym w całym życiu. Magia parkietu zadziałała na nich tak mocno, że postanowili związać swoją przyszłość z tą wymagającą dyscypliną. Doskonałym na to przykładem jest Paweł Staliński - syn Doroty Stalińskiej i gwiazdor 12. edycji tanecznego show, emitowanej w 2010 roku. Uczący się pod czujnym okiem Izabeli Janachowskiej 21-letni wówczas aktor i model zebrał pochwały już w 1. odcinku.

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Ostatecznie Paweł zajął 2. miejsce w wielkim finale show, przegrywając z Moniką Pyrek. Udział w programie przerodził się w miłość do tańca towarzyskiego.

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Paweł Staliński związał się z tańcem

Dzisiaj Paweł Staliński to już nie tylko syn znanej mamy czy dawny uczestnik telewizyjnego show, ale wzięty tancerz i ceniony instruktor. Co ciekawe, swoją wielką, taneczną pasję dzieli z ukochaną, Pauliną Janicką, która w przeszłości również związana była z "Tańcem z gwiazdami". Para tworzy zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale i na parkiecie. Mogą pochwalić się m.in. prestiżowym tytułem Mistrzów Polski w kategorii Pro-Am, w której tańczy profesjonalista z amatorem.

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Zakochani z powodzeniem rozwijają też wspólne biznesy. Są założycielami projektu "Pierwszy Taniec" oraz agencji "Dance Agency". W ramach swojej działalności oferują profesjonalne, a zarazem przystępne kursy oraz wyjątkowe choreografie weselne dla par młodych. Staliński posiada też sklep z akcesoriami ślubnymi. Ich biznesowy i życiowy sukces przekłada się także na internetową popularność. Zobaczcie, jak dziś wygląda finalista 12. edycji "Tańca z gwiazdami".