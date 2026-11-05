Marcin Najman wybrał najlepszych polskich piłkarzy. Robert Lewandowski przegrał z legendą

Marcin Najman porównał Zbigniewa Bońka i Roberta Lewandowskiego

Nikt nie ma wątpliwości, że w XXI wieku miano najlepszego polskiego piłkarza należy do Roberta Lewandowskiego. Sytuacja komplikuje się jednak w momencie, gdy pod uwagę weźmiemy legendarnych reprezentantów, którzy biegali po murawach w ubiegłym stuleciu. Zarówno kibice, jak i piłkarscy eksperci nieustannie spierają się o to, czy lepszy był Zbigniew Boniek, czy Robert Lewandowski. Przed koniecznością rozstrzygnięcia tego trudnego dylematu stanął Marcin Najman podczas rozmowy z Wujkiem Sebkiem na łamach „Super Expressu”. Choć werdykt „Cesarza” może wzbudzać spore kontrowersje, sam zainteresowany nie wahał się ani chwili.

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Robert, proszę cię, żebyś tego nie brał osobiście, bo jesteś genialnym piłkarzem, ale Zbyszek był wedle mojej oceny lepszy, ponieważ był bardziej wszechstronny

Taką opinię wygłosił Marcin Najman, tłumacząc jednocześnie, że pozycja „Zibiego” na boisku wymagała od niego „większej wszechstronności, gry w piłkę, takiej szeroko pojętej”.

Robert jest egzekutorem. Stoi pod bramką rywala i czeka na podanie i egzekwuje. I przynajmniej wychodziło mu to bardzo dobrze. A Zbyszek to jest, to była postać, która potrafiła de facto grać na każdym metrze boiska. I ta wartość, taka jakość sportowa, wydaje mi się, jest po stronie Zbyszka Bońka.

Tymi słowy „Cesarz” zakończył swoje porównanie obu wybitnych graczy.

Najlepsi polscy piłkarze w historii. Marcin Najman wskazał wielką piątkę

Prowadzący wywiad Wujek Sebek poprosił również pięściarza o stworzenie zestawienia pięciu najwybitniejszych zawodników w dziejach naszej piłki nożnej. W tym gronie znaleźli się oczywiście zarówno Zbigniew Boniek, jak i Robert Lewandowski. Kogo jeszcze wyróżnił sportowiec? Część kibiców z pewnością będzie rozczarowana faktem, że Marcin Najman nie uwzględnił w rankingu Włodzimierza Lubańskiego. Trzeba jednak pamiętać o niezwykle silnej konkurencji oraz mocno ograniczonej liczbie miejsc w zestawieniu. Ostatecznie bokser i zawodnik MMA postawił na następujące ikony polskiego futbolu.

• Zbigniew Boniek,

• Grzegorz Lato,

• Robert Lewandowski,

• Kazimierz Deyna,

• Andrzej Szarmach.