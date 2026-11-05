Kontrola drogowa w Warszawie. Policjanci znaleźli ponad 60 litrów klofedronu

Kontrola drogowa przy ulicy Wspólnej w Warszawie

Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego śródmiejskiej komendy zauważyli przy ulicy Wspólnej kierowcę osobowego Mercedesa, który popełnił wykroczenie drogowe. Gdy podjęli interwencję, uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie mężczyzny. Na tylnej kanapie samochodu znaleźli kilkadziesiąt porcji kokainy i kilkadziesiąt tabletek psychotropowych, których posiadanie bez recepty jest zabronione.

Ponad 60 litrów klofedronu w bagażniku Mercedesa

Policjanci sprawdzili także bagażnik. Znaleźli w nim trzy 20-litrowe zbiorniki wypełnione nieznaną cieczą. Samochód sprawdził również przewodnik z psem służbowym. Kierowcę Mercedesa zatrzymano i przewieziono do komendy przy ulicy Wilczej. Po sprawdzeniu substancji ustalono, że policjanci zabezpieczyli ponad 60 litrów klofedronu (3-CMC), potocznie nazywanego kryształem. Z takiej ilości można było wytworzyć ponad 20 kilogramów gotowego narkotyku.

48-latek aresztowany po kontroli drogowej w Śródmieściu

48-letni obywatel Polski usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Jak podaje policja, był już karany za przestępstwa narkotykowe. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Źródło: Policja.pl