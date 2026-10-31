Natsu i Kucina naprawdę to zrobili. Odtworzyli na Halloween ślub Mandaryny z Wiśniewskim!

Halloween - święto nie tylko w USA

Halloween, wypadające 31 października, ma swoje źródła w dawnych celtyckich rytuałach oznaczających koniec zbiorów i początek zimowej pory. Celtyccy przodkowie wierzyli, że tej nocy zaciera się bariera między światem materialnym a pozagrobowym, co umożliwia duszom zmarłych przenikanie do świata żywych.

Dziś wydarzenie to ma przede wszystkim wymiar rozrywkowy, zdominowany przez mroczną estetykę, motywy czarów oraz przebrania za straszydła czy postacie z popkultury. Do kultowych elementów obchodów zalicza się tworzenie lampionów z wydrążonych dyń oraz dziecięce zbieranie łakoci w ramach zabawy "cukierek albo psikus". Choć tradycja ta przez dziesięciolecia dominowała głównie w kulturze anglosaskiej - zwłaszcza w USA obecnie zyskuje coraz większą popularność w Europie. W wielu miejscach budzi jednak kontrowersje, wchodząc w konflikt z tradycjami chrześcijańskimi i wywołując opór w środowiskach katolickich.

Natsu utarła nosa niedowiarkom. Ma za sobą poważną rozmowę z Pavlović

Związek Natsu i Wojtka Kuciny

Natalia "Natsu" Kaczmarczyk i tancerz Wojtek Kucina poznali się na planie 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wiosną 2026 roku, gdzie tworzyli jedną z najbardziej wyrazistych par na parkiecie. Choć Influencerka nie do końca radziła sobie na parkiecie, co spowodowało jej szybkim odpadnięciem. Nie spodziewała się jednak tego, co będzie dalej.

Początkowo celebryci ukrywali łączącą ich relację przed światem publicznym. Po pewnym czasie przestali jednak kryć się ze swoimi uczuciami, potwierdzając związek i publikując wspólne kadry na profilach społecznościowych. Wywołało to sporą falę dyskusji nt. związków powstających w "Tańcu z Gwiazdami".

Natsu i Wojtek Kucina ze strojem na Halloween 2026

Polskie gwiazdy powoli chwalą się strojami na Halloween 2026. Choć Bagi zachwycił jako Skolim, nikt się nie spodziewał tego, co zrobi Natsu z Wojtkiem Kuciną. Okazało się, że postanowili odtworzyć kultowy, lodowy ślub Michała Wiśniewskiego z Mandaryną. Opublikowali zdjęcia w mediach społecznościowych, na których wyglądają dosłownie jak kultowa muzyczno-taneczna para. Internauci nie kryli swojego rozbawienia

Natalia wygląda jak Kim Kardashian - napisała jedna z internautek.