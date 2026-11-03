Serowska i Hakiel nazwali córkę tak samo jak Wiśniewski! Oryginalny wybór imienia

Dominika Serowska i Marcin Hakiel w ostatnich tygodniach przygotowywali się do powitania na świecie swojego drugiego dziecka. Para nie zdradzała publicznie szczegółów, w prywatności szykując się do porodu młodszego rodzeństwa dla Romea. Nastąpił on 2 listopada, a dzień później okazało się, że córka celebrytów dzieli imię z córką Michała Wiśniewskiego i jego trzeciej żony.

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Dominika Serowska i Marcin Hakiel ponownie rodzicami. Jak nazwali córkę?

O poranku 3 listopada znany tancerz i jego partnerka poinformowali, że dzień wcześniej urodziła im się córka. Długo wyczekiwane dziecko wywołało falę radości wśród ich obserwatorów w mediach społecznościowych, a para szybko zaczęła odbierać spływające gratulacje. Zakochani nie trzymali imienia córki w tajemnicy, od razu zdradzając, że 2 listopada urodziła się Vivienne.

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Nazywa się tak samo jak córka Wiśniewskiego

Oryginalne imię spotkało się z ciepłym przyjęciem zachwyconych fanów. Internauci szybko zauważyli też, że tak samo nazywa się najmłodsza z trzech córek wokalisty zespołu Ich Troje, Michała Wiśniewskiego. Muzyk słynący z barwnego życia osobistego i nadawania dzieciom nietypowych imion w lutym 2008 roku doczekał się z Anną Świątczak córeczki, która również otrzymała imię Vivienne.

Myślicie, że to przypadek i po prostu wybór pięknego imienia, a może Serowska i Hakiel zainspirowali się powrotem klanu Wiśniewskich na pierwsze strony gazet? Wszak po zejściu się gwiazdora z Mandaryną chociażby Natsu i Wojtek Kucina przebrali się za nich z dnia słynnego ślubu w szwedzkiej Kirunie. Przypomnijmy, że imiona dzieci Michała Wiśniewskiego to Xavier i Fabienne (z Mandaryną), Etiennette i Vivienne (z Anną Świątczak) oraz Falco i Noël (z Polą Wiśniewską).

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