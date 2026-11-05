14. kolejka Ekstraklasy. Kto wygra wielkie derby Krakowa?

Derby Krakowa i powrót Papszuna

Wisła Kraków po długiej przerwie wróciła do najwyższej klasy rozgrywkowej i przystępuje do derbowego starcia w roli faworyta. Gospodarze prowadzeni przez Mariusza Jopa wygrali wszystkie sześć dotychczasowych spotkań na własnym stadionie. Zgromadzili 21 punktów, zajmując ósmą pozycję w tabeli, natomiast Cracovia plasuje się na trzynastym miejscu z dorobkiem o dziewięć punktów mniejszym. Ekipa "Pasów" w obecnym sezonie nie odniosła ani jednego zwycięstwa na wyjeździe.

Piątkowe spotkanie na krakowskim obiekcie poprowadzi najbardziej znany polski arbiter, Szymon Marciniak. Równie interesująco zapowiada się niedzielny mecz w stolicy, w którym Legia Warszawa zagra o godzinie 17.30 z Rakowem Częstochowa. Dla szkoleniowca gospodarzy, Marka Papszuna, będzie to rywalizacja z jego byłym klubem. Z częstochowskim zespołem wywalczył on wcześniej tytuł mistrzowski w 2023 roku, a także sięgał po krajowe puchary.

Jak poradzą sobie liderzy rozgrywek?

Obecny zespół Marka Papszuna zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 24 punkty, pomimo serii trzech ligowych meczów bez wygranej. Raków Częstochowa znajduje się obecnie na przedostatniej pozycji, posiadając jedynie dziewięć punktów. Sytuacja zespołu gości poprawiła się po objęciu sterów przez trenera Dawida Szwargę. Częstochowianie wyeliminowali ostatnio Motor Lublin w Pucharze Polski, a na początku listopada wygrali w lidze z Pogonią Szczecin 3:1.

Liderujący w rozgrywkach Lech Poznań zmierzy się w niedzielę z KGHM Zagłębiem Lubin, którego trenerem jest Leszek Ojrzyński. Drużyna z Wielkopolski ma 33 punkty i serię pięciu zwycięstw z rzędu, jednak odczuje zmęczenie po wyjazdowym meczu z Benficą Lizbona. Tego samego dnia dziewiąta w tabeli Jagiellonia Białystok zagra z GKS Katowice, mając za sobą pucharową podróż do Sofii. Kolejka zakończy się wyjątkowo w niedzielę, co wynika z zaplanowanych zgrupowań drużyn narodowych.