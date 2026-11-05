Harry Kane z nowym kontraktem w Bayernie Monachium. Ujawniono jego gigantyczne zarobki

Na mocy nowego porozumienia z klubem na konto Anglika będzie wpływać podstawowa pensja rzędu 25 milionów euro brutto w skali roku, co daje od około 400 do 474 tysięcy euro tygodniowo. Po doliczeniu przewidzianych w umowie premii i bonusów, tygodniowe zarobki Harry'ego Kane'a mogą przekroczyć 600 tysięcy euro. Z ustaleń portalu „The Athletic” oraz niemieckich mediów wynika, że czyni go to obecnie najlepiej opłacanym graczem na Starym Kontynencie. Zestawiając te kwoty z innymi gwiazdami, napastnik Manchesteru City Erling Haaland inkasuje około 525 tysięcy funtów na tydzień, czyli w przeliczeniu od 27 do 33 milionów euro rocznie, jednak spory ułamek tej sumy stanowią zmienne dodatki. Z kolei reprezentujący barwy Realu Madryt Kylian Mbappé może liczyć na około 31,25 miliona euro w skali roku, co przekłada się na blisko 600 tysięcy euro tygodniowo, ale w jego przypadku kwota ta również jest mocno uzależniona od pokaźnych bonusów oraz wpływów z praw do wizerunku.

Od momentu dołączenia do bawarskiej drużyny w 2023 roku, angielski snajper zdobył aż 156 bramek w 161 rozegranych spotkaniach. Brytyjscy dziennikarze zwracają uwagę, że tak lukratywne warunki finansowe są bezpośrednim docenieniem jego wybitnej dyspozycji boiskowej oraz zdobycia tytułu najlepszego piłkarza globu. Sam zawodnik w momencie składania podpisu pod dokumentami zaznaczył, że w strukturach Bayernu czuje się jak w rodzinnym domu, a jego celem jest walka o kolejne puchary. Złożenie podpisu oznacza, że mający obecnie 33 lata gracz zamierza kontynuować karierę w stolicy Bawarii aż do ukończenia 36. roku życia, czym ostatecznie ucina wszelkie medialne plotki sugerujące jego rychły powrót na boiska angielskiej Premier League.

𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 🤝 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲 Auf viele weitere gemeinsame Momente! ❤️🤍 https://t.co/lzhMMpLAHU— FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026