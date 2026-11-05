Kotylion na 11 listopada w 5 minut. Darmowy szablon do druku

Jak nie popełnić błędu heraldycznego?

Zanim sięgniecie po nożyczki i klej, poznajcie najważniejszą zasadę. Ozdoba, którą potocznie nazywamy kotylionem, to oficjalnie kokarda narodowa. Układ jej barw nie jest przypadkowy i odzwierciedla polskie godło (Biały Orzeł na czerwonej tarczy):

biały środek (serce) i czerwony otok: to jedyny poprawny heraldycznie układ, gdzie biel symbolizuje orła (jest w centrum), a czerwień to tło tarczy (na zewnątrz),

to jedyny poprawny heraldycznie układ, gdzie biel symbolizuje orła (jest w centrum), a czerwień to tło tarczy (na zewnątrz), czerwony środek: jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy w samym centrum umieścimy wizerunek Orła Białego,

jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy w samym centrum umieścimy wizerunek Orła Białego, miejsce przypięcia: kokardę przypinamy zawsze po lewej stronie klatki piersiowej, na wysokości serca.

Jak zrobić prosty kotylion z papieru? Instrukcja krok po kroku

Ta metoda pozwala uzyskać piękną, przestrzenną i bardzo klasyczną rozetę z papieru.

Co przygotować:

sztywny papier kolorowy (biały i czerwony, najlepiej z bloku technicznego),

nożyczki,

klej (biurowy, introligatorski typu Magic lub na gorąco).

Instrukcja krok po kroku:

Przygotowanie pasków: z czerwonego papieru wytnij pasek o wymiarach 30 x 4 cm, a z białego papieru wytnij nieco węższy pasek o wymiarach 30 x 3 cm. Składanie harmonijki: złóż oba paski w gęstą harmonijkę (zakładki powinny mieć szerokość od 0,5 do 1 cm). Formowanie okręgów: sklej ze sobą końce każdego paska, tworząc dwa oddzielne pierścienie, a następnie delikatnie rozpłaszcz je, aby ułożyły się w płaskie, okrągłe rozetki. Łączenie elementów: nałóż klej na środek większej (czerwonej) rozetki i przyklej na nią mniejszą (białą) rozetkę. Prace wykończeniowe: w samym centrum białej rozetki przyklej małe białe kółko z papieru, które zamaskuje łączenie, a od spodu doklej dwie papierowe, biało-czerwone wstążki.

Darmowy szablon kotylionu do druku dla dzieci i rodziców

Idealne rozwiązanie dla młodszych dzieci oraz do pracy w dużych grupach szkolnych i przedszkolnych. Gotowy szablon gwarantuje idealnie równe brzegi i błyskawiczny czas wykonania.

Autor: Wygenerowane przez AI

Co przygotować:

wydrukowany szablon (najlepiej na grubszym papierze z bloku technicznego),

nożyczki i klej (np. w sztyfcie lub szybkoschnący typu Magic),

agrafkę oraz kawałek taśmy klejącej.

Instrukcja krok po kroku:

Wycinanie elementów: dokładnie wytnij z szablonu wszystkie części wzdłuż przerywanych linii: duże czerwone koło z ząbkami (baza kotylionu, lewy górny róg),

duże białe koło (prawy górny róg),

małe białe koło z czerwoną ramką (środek po prawej),

dwie wstążki (cała czerwona oraz biała z czerwoną obwódką, na dole). Składanie frontu: jako podstawę weź duże czerwone koło z ząbkami,

na jego środku naklej duże białe koło,

aby uzyskać efekt trójwymiarowości, na sam środek białego koła naklej najmniejsze kółko z czerwoną ramką. Mocowanie wstążek (ogonków): obróć sklejony przód tyłem do góry,

ułóż obie wstążki tak, by rozszerzały się ku dołowi (w kształt odwróconej litery V),

pamiętaj o ważnej zasadzie: patrząc na kotylion od przodu, biała wstążka (z czerwoną obwódką) musi znajdować się po lewej stronie, a czerwona po prawej,

przyklej górne końce wstążek do tyłu czerwonej bazy. Mocowanie zapięcia: z tyłu gotowej rozety przyklej agrafkę za pomocą mocnej taśmy biurowej, malarskiej lub odrobiny kleju na gorąco (pod nadzorem dorosłego).

Szablon kokardy narodowej do szkoły. Jak wzmocnić kotylion?

Papierowe ozdoby bywają delikatne. Jeśli chcesz, aby kotylion przetrwał cały szkolny apel i drogę do szkoły w nienaruszonym stanie, zastosuj te proste patenty:

tekturowe wzmocnienie: zanim zamocujesz agrafkę, przyklej od spodu rozety krążek wycięty ze sztywnej tektury (np. z opakowania po płatkach), co zapobiegnie wyginaniu się i rozrywaniu papieru pod ciężarem agrafki,

zanim zamocujesz agrafkę, przyklej od spodu rozety krążek wycięty ze sztywnej tektury (np. z opakowania po płatkach), co zapobiegnie wyginaniu się i rozrywaniu papieru pod ciężarem agrafki, bezpieczne zapięcie dla najmłodszych: zamiast ostrej agrafki na tekturowy podkład możesz nakleić kawałek mocnej taśmy dwustronnej, co pozwoli stabilnie i bezpiecznie przykleić kotylion bezpośrednio do ubrania malucha bez ryzyka ukłucia.