Dominika Serowska i Marcin Hakiel przywitali na świecie drugie wspólne dziecko. Zdradzili oryginalne imię malucha

Dominika Serowska i Marcin Hakiel powitali na świecie drugie wspólne dziecko

W życiu Dominiki Serowskiej oraz Marcina Hakiela trwa niezwykle radosny okres, ponieważ na świecie pojawiło się właśnie ich drugie wspólne dziecko. Pod pierwszym kadrem udostępnionym w internecie błyskawicznie posypały się setki ciepłych słów i gratulacji od znajomych oraz obserwatorów. Zanim doszło do rozwiązania, partnerka tancerza regularnie dzieliła się relacjami z przygotowań do porodu i opowiadała o stanie błogosławionym. Przyznawała wówczas otwarcie, że obecne oczekiwanie na malucha daje jej się we znaki bardziej niż poprzednie. Podczas wizyty w programie „Pytanie na śniadanie” wyznała, iż kolejna ciąża przebiega zupełnie inaczej niż pierwsza i wymaga od niej znacznie więcej wysiłku.

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Dominika Serowska w „Pytaniu na śniadanie” o płci dziecka i ciążowym brzuchu

Obserwatorzy pary przez długie miesiące próbowali odgadnąć, czy Dominika Serowska i Marcin Hakiel powitają na świecie kolejnego chłopca, czy może dziewczynkę. Partnerka tancerza konsekwentnie nabierała wody w usta i pomijała pytania na ten temat. Gdy w studiu „Pytania na śniadanie” zagadnięto ją o ludowe przekonania łączące płeć malucha z wyglądem ciążowych krągłości, odparła krótko: „Wydaje mi się, że w dwóch ciążach miałam taki sam kształt”. Mimo dociekań, przyszła mama skutecznie ucinała wszelkie domysły i do ostatnich chwil trzymała szczegóły w tajemnicy.

Sonda Czy Dominika Serowska pasuje do polskiego show-biznesu? Tak, absolutnie! Jest wyrazista i ma potencjał celebrycki Może, ale tylko w programach typu reality show. Na więcej nie ma szans Nie. Show-biznes potrzebuje profesjonalistów, a nie tylko partnerek znanych osób

Baby shower Dominiki Serowskiej i wpis na Instagramie rozwiały wątpliwości

Tuż przed rozwiązaniem ukochana tancerza wyprawiła przyjęcie z okazji zbliżających się narodzin, czyli popularne baby shower. Na liście zaproszonych gości pojawiła się między innymi Maja Rutkowski, a jej relacje w sieci wywołały w internecie prawdziwą burzę. Obserwatorzy skrupulatnie przyglądali się barwom kwiatów, balonów oraz pozostałych ozdób, szukając w nich odpowiedzi na pytanie o płeć malucha. Spora grupa komentujących uznała, że kadry z imprezy zawierają celową podpowiedź, co wkrótce oficjalnie potwierdziła sama przyszła mama. „Czekamy na kolejną wspaniałą kobietę na tej planecie” - napisała w serwisie Instagram Dominika Serowska.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel wybrali dla córki imię Vivienne

Świeżo upieczeni rodzice przekazali za pośrednictwem Instagrama, że doczekali się córki. Dziewczynka otrzymała od nich niezwykle oryginalne imię Vivienne.

Obecnie cała uwaga Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej koncentruje się na wspólnym spędzaniu pierwszych chwil z nowo narodzoną pociechą. Sympatycy pary są przekonani, że wkrótce na profilach społecznościowych rodziców zagości znacznie więcej wspólnych, rodzinnych fotografii.

Składamy serdeczne gratulacje!