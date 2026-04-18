Pamiętacie chłopaka z dredami z hitu "Freestyler"? Nie uwierzycie, jak dziś wygląda!

Marlo Snellman zdobył międzynarodową rozpoznawalność jako główny bohater kultowego teledysku do piosenki "Freestyler" fińskiej grupy Bomfunk MC's. Utwór, wydany w 1999 roku, stał się światowym hitem, a teledysk z udziałem Snellmana zyskał status ikoniczny. W teledysku Marlo wciela się w chłopca w białej bluzie z kapturem i charakterystycznymi dredami, podróżującego metrem z przenośnym odtwarzaczem MiniDisc, który w tamtym czasie był nowinką technologiczną. Dzięki urządzeniu i słuchawkom "steruje" rzeczywistością, pauzując, przewijając i manipulując otaczającymi go osobami. Klip, nagrany w Helsinkach, zachwycał nowoczesnością i futurystycznym klimatem, co idealnie oddawało ducha przełomu tysiącleci. Utwór przez długie tygodnie królował na listach przebojów w całej Europie, a teledysk był jednym z najczęściej odtwarzanych w stacjach muzycznych. Mimo ogromnej popularności formacja Bomfunk MC's zakończyła swoją działalność w 2005 roku, czyli siedem lat od momentu zawiązania zespołu i sześć lat po wydaniu swojego wielkiego hitu.

Chłopak z dredami z "Freestylera" dziś ma 41 lat i nie zajmuje się muzyką

Marlo Snellman w młodości zajmował się modelingiem. Na plan teledysku trafił dzięki swojej mamie, która pracowała przy jego realizacji, a z pochodzenia była Polką. W momencie powstawania teledysku Marlo miał zaledwie 15 lat. Jego udział w "Freestylerze" był początkiem krótkiej, ale intensywnej kariery w świecie mody i muzyki. Po sukcesie teledysku Snellman był wręcz rozchwytywany przez fińskie media. Przez pewien czas pracował jako model, a później próbował swoich sił w branży muzycznej, występował jako DJ, oraz tworzył w nurcie elektro, wydał nawet jeden krążek zatytułowany "Kyseesh". Jednak po kilku latach Marlo Snellman wycofał się z życia publicznego, wyprowadził się z Finlandii i pracuje w zupełnie innej branży. Marlo nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Na jego koncie na Instagramie królują raczej zdjęcia z podróży oraz przygotowanych przez niego posiłków. Dziś 41-letni Marlo Snellman mieszka we Francji i spełnia się w roli szefa kuchni. Dawno już porzucił styl, z którym kojarzymy go z czasów nastoletnich. Na najnowszych zdjęciach trudno w nim dostrzec chłopaka z dredami, którego wszyscy pamiętamy z kultowego teledysku "Freestyler".

