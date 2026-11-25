Finał tegorocznego "Top Model" zbliża się wielkimi krokami. Za nami przedostatni odcinek 15. edycji tego popularnego show, w którym poznaliśmy stawkę finałową. Wieczór był szczególny dla fanów programu, ponieważ po raz pierwszy półfinał odbył się na żywo. Wyniki jak zawsze wzbudziły wielkie emocje!

Wyjątkowy półfinał na żywo

Po raz pierwszy produkcja "Top Model" zdecydowała o transmisji półfinału na żywo. 25 listopada przed telewidzami zaprezentowali się nie tylko uczestnicy marzący o awansie do finału i wielkim zwycięstwie, ale także zaproszone gwiazdy. Były nimi piosenkarki Livka i Dziarma, a także aktorka Kamila Urzędowska, czyli odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej w "Lalce".

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"Top Model" - kto dzisiaj odpadł?

Po tym, jak tydzień temu z programem pożegnał się Benjamin Nhial, w grze o zwycięstwo pozostało już tylko sześć osób. Trzy aspirujące modelki oraz trzech aspirujących modeli - w półfinale walczyli oni zarówno o względy widzów oglądających ich prezentację na żywo, jak i jurorów. Na zakończenie programu zapadła decyzja, że z "Top Model" tuż przed finałem pożegnał się Dominik Pytel. Wcześniej, po 4 konkurencjach jurorzy wyeliminowali Mirę Majchrzak.

Finaliści "Top Model" 2026. Oni powalczą o zwycięstwo w 15. edycji

W finale "Top Model" 15 wystąpią:

Jakub Bara

Martyna Hildebrand

Mira Majchrzak

Helena Pszczoła

Dominik Pytel

Kuba Stanicki.

Sonda Kto powinien wygrać 15. edycję "Top Model"? Jakub Bara Martyna Hildebrand Mira Majchrzak Benjamin Nhial Helena Pszczoła Dominik Pytel Kuba Stanicki