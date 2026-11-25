Koszykarki Enei AZS Politechniki Poznań przegrały z włoskim Autosped BCC Castelnuovo Scrivia Tortona 70:77 w meczu piątej kolejki grupy H Pucharu Europy. Wyniki w poszczególnych kwartach to 22:17, 14:16, 18:21 oraz 16:23. Obie drużyny miały zapewniony awans do fazy pucharowej już przed tą kolejką. Stawką pojedynku w Poznaniu była pierwsza lokata w grupie, która dałaby lepsze rozstawienie.

Początek dla poznanianek. Skuteczność rywalek

Podopieczne trenera Wojciecha Szawarskiego musiały pokonać rywalki różnicą wyższą niż dziewięć punktów, ponieważ w pierwszym spotkaniu we Włoszech przegrały 64:73. Drużyna gości po kilku akcjach prowadziła 11:1, ale po ośmiu minutach było 22:13 dla poznanianek. Później przewaga miejscowych wahała się w granicach czterech do sześciu punktów. Druga odsłona należała już do ekipy z Włoch, która górowała przede wszystkim lepszą skutecznością w rzutach zza linii 6,75 m. Za tydzień wicemistrzynie Polski zmierzą się z BCF Elfic Fryburg ze Szwajcarii.

Punkty zdobyte w meczu

Enea AZS Politechnika Poznań: Feyonda Fitzgerald 25, Gmrice Davis 11, Laura Miskiniene 9, Anna Jakubiuk 8, Jovana Popović 7, Aleksandra Pszczolarska 5, Malina Piasecka 4, Dominika Puzio 1, Wiktoria Haegenbarth 0, Martyna Główczak 0.

Autosped BCC Castelnuovo Scrivia Tortona (najwięcej): Anastasia Conte 13, Comelia Fondren 13, Sofia Frustaci 13, Elizabeth Dixon 10.

Komentarz po spotkaniu

Przebieg rywalizacji podsumowała Anna Jakubiuk.

„Miałyśmy w tym meczu lepsze i gorsze momenty. Taki gorszy przytrafił nam się pod koniec drugiej kwarty, kiedy to zanotowałyśmy kilka strat z rzędu. Zamiast mieć więcej punktów po swojej stronie, to je straciłyśmy. W drugiej połowie ten mecz już nie ułożył się po naszej myśli. Ważne, że mamy awans, szkoda, że nie udało się tego zrobić z pierwszego miejsca, bo to byłoby jakimś ułatwieniem w kolejnej rundzie”.