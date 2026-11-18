"Top Model" - co działo się 18.11.2026?

W 12. odcinku 15. sezonu "Top Model" siedmioro uczestników rywalizowało o awans do półfinału. Uczestnicy wzięli udział w kolejnych pokazach mody podczas Ljubljana Fashion Week, gdzie zaprezentowali kreacje z kolekcji słoweńskich projektantów, a ich występy na wybiegu obserwowali i oceniali jurorzy (Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Marcin Tyszka oraz Dawid Woliński).

Następnie uczestnicy zapozowali przed obiektywem Marcina Tyszki podczas sesji zdjęciowej w słoweńskim Piranie - zdjęcia powstawały na jachcie oraz w porcie, a stylizacje przygotowała Ewelina Gralak. Na koniec efekty tej sesji jurorzy ocenili na panelu, w którym jako gość specjalny uczestniczył słoweński projektant Milan Gačanovič - Gacho.

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Kto 18 listopada 2026 odpadł z "Top Model"? Znamy wyniki

Po zakończeniu panelu, jurorzy poddali się dyskusji, kto powalczy w kolejnym etapie show. W ostatnim odcinku nikt nie odpadł, więc mieli oni na sobie dodatkową presję. Po debacie podjęli decyzję. Z "Top Model" odpadł Benjamin Nhial.

W show pozostali następujący uczestnicy (wykreśl tego, co odpadnie)

Jakub Bara

Martyna Hildebrand

Mira Majchrzak

Helena Pszczoła

Dominik Pytel

Kuba Stanicki

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