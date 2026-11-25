Violetta Villas inspiruje kolejne pokolenia artystów. Jednym z oddanych fanów charyzmatycznej wokalistki jest Kris Świętoń, doskonale znany publiczności jako drag queen Filo. Miłośnicy popkultury mogą go kojarzyć m.in. z występów u boku Dody podczas jej ostatniej trasy koncertowej „Aquaria Tour”. Fascynacja Krisa twórczością Violetty zaczęła się, gdy był jeszcze dzieckiem. Rok temu spełnił swoje marzenie i pojechał do Lewina Kłodzkiego, pod dom rodzinny artystki, by zostawić tam symboliczną różę. W swojej imponującej kolekcji posiada nawet kolczyki należące do Villas z 2001 roku.

Premiera filmu "Violetta Villas"

Za nami premiera wyczekiwanego filmu „Violetta Villas”, w którym w rolę zmarłej w 2011 roku legendy estrady wcieliła się Sandra Drzymalska. Na uroczystym pokazie produkcji nie mogło zabraknąć również Krisa. Filo przyćmiła wszystkich zgromadzonych na wydarzeniu gości, pozując na czerwonym dywanie w zjawiskowej kreacji nawiązującej do wizerunku diwy. To oryginalny sposób nie tylko na uhonorowanie samej Villas, ale również promocja trasy koncertowej, podczas której Filo zaprezentuje repertuar swojej idolki.

Mateusz Banasiuk nie potrafił odróżnić Sandry Drzymalskiej od Violetty Villas. Ujawnia kulisy biografii | Wywiad Eska

Filo jako Violetta Villas

"Tribute to Violetta Villas Tour" to specjalne drag queen show będące muzycznym hołdem dla talentu, osobowości i ponadczasowych przebojów legendarnej diwy. Jak zapowiada sama Filo w swoich mediach społecznościowych, projekt spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem, co zaowocowało ogłoszeniem pierwszej części trasy po polskich klubach. Publiczność może spodziewać się wieczorów pełnych scenicznego blasku, wielkich emocji i wzruszeń. Po inauguracyjnym występie we Wrocławiu, artystka odwiedzi kolejne miasta, a lista przystanków ma się jeszcze powiększać.

27.11.2026 – Katowice (Pieron)

28.11.2026 – Poznań (Słodownia Club)

05.12.2026 – Warszawa (Ramona Bar)

12.12.2026 – Bydgoszcz (Vibe)

02.01.2027 – Kraków (Scena Berlin)

09.01.2027 – Gdańsk (Peron 5)

09.01.2027 – Sopot (Joy)

23.01.2027 – Łódź (Narraganset)