Zawsze byłem przeciwnikiem stwierdzenia, że gdy artysta osiągnie globalny sukces i ugruntuje swoją pozycję w branży, nie musi już nic nikomu udowadniać. Według mnie bycie artystą polega na ciągłym odkrywaniu siebie, karmieniu swojego artystycznego głodu, nawet jeśli ma się to nie spodobać fanom, którzy paradoksalnie często nie oczekują zmian. Chcą, by to, co przyciągnęło ich do danej postaci lub zespołu, pozostało z nimi na zawsze. Panowie z Take That zdają się doskonale o tym wiedzieć i spełniać marzenia.

Po ponad trzech dekadach na scenie, burzliwych rozstaniach i podsumowaniach w postaci dokumentów dostępnych na Netfliksie, trio Barlow, Donald i Owen świetnie zdaje sobie sprawę, komu sprzedaje swoją muzykę. Początkowo materiał na „Dreamers” miał kontynuować brzmieniowy kierunek wyznaczony trzy lata temu na „This Life”. Wszystko miał zmienić „Higher” – zaśpiewany przez Howarda optymistyczny, nieskomplikowany, a miejscami wręcz bezwstydnie kiczowaty utwór, który zabrał zespół i jego słuchaczy prosto w objęcia szalonych lat 90.

Czy pop-nostalgia zabija popkulturę?

Na „Dreamers” nostalgia nie jest tylko przyprawą. To właściwie przystawka, główne danie i deser. Zamiast rewolucji dostajemy produkcyjny komfort i znane już z poprzednich wydawnictw patenty. Ale czy fani, którzy dorastali z tym zespołem, przeżywali z jego członkami wzloty i upadki, w ogóle chcą być zaskakiwani? Wystarczy spojrzeć na reakcje po premierze. Odbiorcy Take That nie oczekują raczej artystycznej wolty. Zamiast awangardy chcą po prostu kolejnej porcji dobrze skrojonych melodii, przy których poczują się jak dwie, a nawet trzy dekady temu. I to właśnie dostają.

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Bez ryzyka też jest zabawa

„Dreamers” to płyta zachowawcza, chwilami nawet wtórna, ale skuteczna w tym, do czego została zaprojektowana. Taka, na której można by śmiało zamieścić naklejkę z informacją: „z myślą o naszych wieloletnich fanach”. Zamiast artystycznego ryzyka muzycy postawili na sprawdzoną przebojowość.

Początek w postaci śpiewanych przez Barlowa „Wonderkids” i „You're a Superstar” buduje napięcie, które w kolejnych kawałkach ustępuje miejsca czystej, tanecznej beztrosce. Utwory takie jak zmysłowe, nieco przeciągnięte „Sweet July”, utrzymane w klimatach disco „Best Heartbreak” czy wspomniane, słoneczne „Higher”, chociaż nie wnoszą do katalogu grupy nic przełomowego, sprawdzą się tam, gdzie powinny, czyli na parkietach i koncertach. Ballady, jak „Who Do You Think You Are”, stanowią przyjemną przeciwwagę.

Na wyróżnienie zasługuje gościnny występ Michaela Patricka Kelly’ego, niegdyś członka kultowej formacji The Kelly Family, w numerze „Feel My Love”. Ten urzeka swoją prostotą, przywodząc momentami na myśl hit „Drive By” zespołu Train, potwierdzający słowa o radiowym potencjale.

Mimo że nie jest to materiał, którego będę słuchać w zapętleniu przez najbliższe tygodnie, by z każdym kolejnym odsłuchem odkrywać coś nowego, to jestem przekonany, że gdy usłyszę którąś z tych piosenek na żywo, dam z siebie nie mniej energii niż przy największych hitach. A chyba taki cel przyświecał Gary’emu, Markowi i Howardowi chodzi.