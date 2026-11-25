Siatkarki PGE Budowlanych Łódź przegrały we własnej hali z tureckim Galatasaray Daikin Stambuł 1:3 (25:23, 19:25, 22:25, 21:25) w meczu pierwszej kolejki grupy E Ligi Mistrzyń. Mistrzynie Polski bez zdobyczy punktowej zainaugurowały swój ósmy sezon w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach.

PGE Budowlani Łódź: Katarzyna Wenerska, Rodica Buterez, Aleksandra Kazała, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Maja Storck - Justyna Łysiak (libero) oraz Martyna Grajber-Nowakowska, Iuna Zadorojnai, Nadia Siuda.

Galatasaray Stambuł: Britt Bongaerts, Wang Yuanyuan, Ilkin Aydin, Yasemin Guveli, Wita Akimowa, Myriam Sylla - Ayca Aykac (libero) oraz Eylul Karadas, Merve Tanyel.

Dobry początek łodzianek. Przewaga rywalek na siatce

Łodzianki w pierwszym secie od początku do końca nadawały ton grze. W ataku skuteczna była Rumunka Rodica Buterez, a w końcówce ważne piłki kończyła Aleksandra Kazała.

Od połowy drugiej partii coraz pewniej grające siatkarki Galatasaray przejęły inicjatywę i zdominowały grę na siatce. Podopieczne trenera Macieja Biernata nie potrafiły znaleźć sposobu na liderki rywalek, w tym Rosjankę Witę Akimową oraz Włoszkę Myriam Syllę, która przypieczętowała zwycięstwo zespołu ze Stambułu w trzeciej odsłonie.

W czwartym secie po asie serwisowym Buterez i zepsutej zagrywce Holenderki Britt Bongaerts był remis 20:20. Ostatecznie cztery punkty z rzędu zdobyły podopieczne włoskiego szkoleniowca Alberto Bigarellego, a spotkanie asem zakończyła Chinka Wang Yuanyuan.

Na najlepszą zawodniczkę meczu wybrano Syllę, która zdobyła 17 punktów. W drużynie z Łodzi najskuteczniejsza była Buterez z dorobkiem 23 punktów.

W drugim spotkaniu grupy E mistrz Niemiec VfB Suhl Turyngia zmierzy się z mistrzem Rumunii C.S.O. Voluntari. Z ekipą z Rumunii łodzianki zagrają na wyjeździe 3 grudnia.