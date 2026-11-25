Ewa Pacuła i Przemysław Saleta. Małżeństwo z lat 90. i kariera modelki

W latach 90. Ewa Pacuła, znana jako modelka, aktorka i prezenterka, poślubiła Przemysława Saletę. Para stroniła od medialnego rozgłosu i skupiała się na intensywnej pracy zawodowej. Utytułowany wcześniej w kick-boxingu sportowiec zajął się wówczas boksem, natomiast jego żona rozwijała karierę w modelingu, prezentując między innymi kolekcje marki Emporio Armani.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" wchodzi do kin. Grażyna Szapołowska i Maja Ostaszewska błyszczą na polskiej premierze

Z czasem działalność zawodowa Ewy Pacuły wyhamowała, ponieważ dla partnera miała odrzucić ofertę pracy w Paryżu. Wkrótce na świat przyszła ich córka Nicole, której po latach Przemysław Saleta oddał nerkę. Małżeństwo z pięściarzem zakończyło się rozwodem, a modelka weszła w kolejny związek małżeński i urodziła jeszcze dwie córki.

Dziewczyna Oskara Pietuszewskiego w nowym teledysku. Agnieszka Nowakowska zachwyca w białym staniku

Rzadko widywana na oficjalnych wydarzeniach 55-latka pojawiła się na pokazie filmu „Poznaj swojego teścia” i to właśnie ona najbardziej przyciągała wzrok zgromadzonych, wciąż zachowując figurę modelki. Podczas pełnego gwiazd wydarzenia uwagę zwracały również między innymi Lexy Chaplin z siostrą oraz Karolina Pilarczyk, dwukrotna mistrzyni Europy w driftingu.

63

Premiera filmu „Poznaj swojego teścia” w Warszawie. Kto pojawił się w Cinema City?

Uroczysty pokaz produkcji „Poznaj swojego teścia” („Focker-in-Law”) zorganizowano w kinie Cinema City w warszawskim centrum Westfield Arkadia. Oprócz Ewy Pacuły, Lexy Chaplin i Karoliny Pilarczyk w gronie gości znaleźli się m.in. Angelina Mucha, Katarzyna Jungowska, Andrzej Młynarczyk, Sambor Czarnota oraz Emila Danwa.

Prezentowana komedia stanowi czwartą odsłonę popularnej serii, zapoczątkowanej w 2000 roku tytułem „Poznaj mojego tatę”. Druga część, czyli „Poznaj moich rodziców”, zadebiutowała cztery lata później, natomiast trzecia trafiła na ekrany kin w 2010 roku jako „Poznaj naszą rodzinkę”.