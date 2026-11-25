Dwa popularne konkursy piękności zbiegły się w czasie. Po Miss Universe 2026 w Portoryko, którego zwyciężczynią została reprezentantka gospodarzy, przyszedł czas na Miss International 2026 w Tokio. Kandydatki z ponad 70 krajów stanęły do rywalizacji o koronę. Wiemy, kto został wyróżniony i gdzie w stawce znalazła się Savannah Gajda z Polski.

Miss International 2026 w Tokio. Finał pełen emocji

W 64. edycji konkursu pojawiły się piękne kobiety z 73 krajów, mierząc się w poszczególnych konkurencjach o miejsca w Top 20, a następnie - w ścisłej czołówce. Po raz pierwszy w historii Miss International wystartowały reprezentantki Bhutanu i Malawi, a koronę swojej następczyni przekazała ubiegłoroczna laureatka - Catalina Duque z Kolumbii.

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Kto wygrał? Zjawiskowa zwyciężczyni pochodzi z Mołdawii

Po przedstawieniu Top 20 wyeliminowana została połowa konkurencji, a z finałowej dziesiątki - wybrano zwyciężczynię Miss International 2026 oraz cztery wicemiss. Ponadto, poza główną częścią konkursową przyznano kilka tytułów specjalnych.

Jak się okazało, całe podium przypadło uczestniczkom z Europy. Tak prezentują się wyniki:

Miss International 2026: Elizaveta Kuznetsova - Mołdawia

I wicemiss: Brittany Feeney - Wielka Brytania

II wicemiss: Laura Glozarová - Czechy

III wicemiss: Victoria Kosasie - Indonezja

IV wicemiss: Khánh Như Lê - Wietnam

Top 10: Dominikana, Indie, Kambodża, Wenezuela, Wyspy Dziewicze USA

Top 20: Filipiny, Kuba, Kenia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Portoryko, Tajwan, Tanzania, Zambia.

Elizaveta Kuznetsova ma 26 lat i poza Mołdawią związana jest także z Kazachstanem. Na co dzień jest artystką, a w konkursach piękności ma spore doświadczenie. Modelka, która teraz wygrała tytuł Miss International, w 2019 roku była w Top 40 konkursu Miss World, a w 2025 roku - Top 25 konkursu Miss Earth.

Savannah Gajda reprezentowała Polskę. Które miejsce zajęła?

Reprezentantką Polski była związana ze Stanami Zjednoczonymi dziennikarka sportowa Savannah Gajda. Piękna 26-latka nie awansowała do Top 20 konkursu w Tokio.

Savannah studiowała w Waszyngtonie dziennikarstwo i prawo, choć wcześniej rozważała karierę w medycynie sportowej. Jak zdradziła w rozmowie z Eską, przygotowania do Miss International 2026 przyniosły wiele wyzwań.

Dziennikarstwem sportowym zajęłam się na studiach w Waszyngtonie. W naszej studenckiej telewizji GW-TV prowadziłam program sportowy "Unstoppable" przez całe cztery lata studiów. Tak to pokochałam, że wiedziałam, iż to jest to. Próbowałam też medycyny sportowej, ale w liceum na turnieju futbolu amerykańskiego chłopak złamał nos, a gdy pielęgniarka zawołała mnie do pomocy i zobaczyłam krew... po prostu zasłabłam! [...] Po studiowaniu dziennikarstwa otrzymałam pełne stypendium na studia prawnicze na Manhattanie. Te doświadczenia - dziennikarstwo, prawo, praca charytatywna - pomogły mi bardzo w zbudowaniu większej odwagi i wiedzy nie tylko w pracy, ale w ogóle w życiu - powiedziała w rozmowie z Radiem ESKA.

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