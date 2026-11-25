Koszykarki Ślęzy Wrocław przegrały na wyjeździe z Olympiakosem SFP Pireus 67:100 w meczu piątej kolejki grupy D Pucharu Europy. Zespół prowadzony przez trenera Arkadiusza Rusina pozostaje bez wygranej w rozgrywkach.

Dobra pierwsza kwarta i przestoje w grze

Wrocławianki odważnie zaczęły spotkanie w Atenach, wychodząc na prowadzenie 10:2. Po udanym trafieniu Natalii Rutkowskiej Ślęza wygrywała 12:4, jednak od tego momentu gospodynie zaczęły przejmować inicjatywę i doprowadziły do remisu pod koniec pierwszej kwarty.

Początek drugiej części meczu był wyrównany, a po dwóch celnych rzutach wolnych Ameryst Alston przyjezdne prowadziły 25:24. Przez następne siedem minut koszykarki Ślęzy zdołały zdobyć zaledwie dwa punkty, podczas gdy Olympiakos odskoczył na 48:27. W kolejnych minutach przewaga zawodniczek z Grecji nie rosła już tak szybko, ale do końca pewnie kontrolowały one wydarzenia na boisku.

Urazy w zespole. Kolejny wyjazd do Hiszpanii

Polska drużyna przystąpiła do rywalizacji bez Digny Strautmane, która w przerwie na mecze reprezentacyjne doznała urazu kolana. Łotyszka musi przejść zabieg, a jej powrót do gry nastąpi najwcześniej za sześć tygodni. Z gry wykluczona jest również Ketija Vihmane, która leczy uraz pleców i czas jej powrotu pozostaje nieznany.

W drugim meczu grupy D turecki CBK Mersin zmierzy się we własnej hali z Baxi Ferrol. Zespół z Hiszpanii będzie przeciwnikiem Ślęzy na zakończenie zmagań grupowych w spotkaniu zaplanowanym na 2 grudnia na wyjeździe.

Wynik i zdobycze punktowe

Olympiakos SFP Pireus - Ślęza Wrocław 100:67 (18:18, 30:9, 27:23, 25:17)

Ślęza Wrocław: Deyona Gaston 21

Natalia Rutkowska 12

Ameryst Alston 10

Aleksandra Mielnicka 9

Zuzanna Kulińska 5

Zuzanna Puc 5

Weronika Gajda 3

Julia Jeziorna 2

Hanna Adaszewska 0

Najwięcej dla Olympiakosu: Eleanna Christinaki 21

Kyra Lambert 14

Lola Pendande 12

Dulcy Fankam 12