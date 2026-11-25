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Koszykarki Ślęzy Wrocław przegrały na wyjeździe z Olympiakosem SFP Pireus 67:100 w meczu piątej kolejki grupy D Pucharu Europy. Zespół prowadzony przez trenera Arkadiusza Rusina pozostaje bez wygranej w rozgrywkach.
Dobra pierwsza kwarta i przestoje w grze
Wrocławianki odważnie zaczęły spotkanie w Atenach, wychodząc na prowadzenie 10:2. Po udanym trafieniu Natalii Rutkowskiej Ślęza wygrywała 12:4, jednak od tego momentu gospodynie zaczęły przejmować inicjatywę i doprowadziły do remisu pod koniec pierwszej kwarty.
Początek drugiej części meczu był wyrównany, a po dwóch celnych rzutach wolnych Ameryst Alston przyjezdne prowadziły 25:24. Przez następne siedem minut koszykarki Ślęzy zdołały zdobyć zaledwie dwa punkty, podczas gdy Olympiakos odskoczył na 48:27. W kolejnych minutach przewaga zawodniczek z Grecji nie rosła już tak szybko, ale do końca pewnie kontrolowały one wydarzenia na boisku.
Urazy w zespole. Kolejny wyjazd do Hiszpanii
Polska drużyna przystąpiła do rywalizacji bez Digny Strautmane, która w przerwie na mecze reprezentacyjne doznała urazu kolana. Łotyszka musi przejść zabieg, a jej powrót do gry nastąpi najwcześniej za sześć tygodni. Z gry wykluczona jest również Ketija Vihmane, która leczy uraz pleców i czas jej powrotu pozostaje nieznany.
W drugim meczu grupy D turecki CBK Mersin zmierzy się we własnej hali z Baxi Ferrol. Zespół z Hiszpanii będzie przeciwnikiem Ślęzy na zakończenie zmagań grupowych w spotkaniu zaplanowanym na 2 grudnia na wyjeździe.
Wynik i zdobycze punktowe
Olympiakos SFP Pireus - Ślęza Wrocław 100:67 (18:18, 30:9, 27:23, 25:17)
Ślęza Wrocław: Deyona Gaston 21
Natalia Rutkowska 12
Ameryst Alston 10
Aleksandra Mielnicka 9
Zuzanna Kulińska 5
Zuzanna Puc 5
Weronika Gajda 3
Julia Jeziorna 2
Hanna Adaszewska 0
Najwięcej dla Olympiakosu: Eleanna Christinaki 21
Kyra Lambert 14
Lola Pendande 12
Dulcy Fankam 12