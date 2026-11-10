Marta Sędzicka była czarnym charakterem "Top Model". Tak wygląda po latach

Marta Sędzicka była uczestniczką "Top Model"

Marta Sędzicka była uczestniczką "Top Model" w 2014 roku. Brała udział w tym samym sezonie, co Mateusz Maga, Aleksandra Żuraw, Adam Boguta, Michał Baryza i Osi Ugonoh, która później została zwyciężczynią show. To jednak Marta była faworytką jurorów. Najlepiej wypadała w sesjach zdjęciowych, zrobiła najwięcej pokazów na Fashion Weeku i zachwycała się nią Anja Rubik. Widzowie mieli z nią jednak problem. Uważali, że jest zbyt pewna siebie i chamska. W mediach społecznościowych nie brakowało komentarzy, że choć jest dobra, to nie jest lubiana. Pokazał to wynik głosowania publiczności. W wielkim finale Marta zdobyła najmniej SMS-ów i zajęła trzecie miejsce, za Osi i Michałem.

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Jak potoczyła się kariera Marty Sędzickiej?

Po zakończeniu 4. edycji "Top Model" Marta Sędzicka nie mogła narzekać na brak pracy. Bardzo często można było ją oglądać na wybiegach na pokazach najważniejszych polskich projektantów. Brała też udział w kampaniach reklamowych. Z czasem sama postanowiła odsunąć się od modelingu i skupiła się na rozwijaniu działań w social mediach. Poświęciła też dużo czasu na podróże. Od około dwóch lat Marta nie jest już bardzo obecna w internecie i nie wiadomo, czym konkretnie się zajmuje. To, co wiadomo na pewno, to że wciąż fantastycznie wygląda.

Wszyscy zwycięzcy "Top Model"

Paulina Papierska Olga Kaczyńska Zuzanna Kołodziejczyk Osuenhe "Osi" Ugonoh Radosław Pestka Patryk Grudowicz Katarzyna Szklarczyk Dawid Woskanian Mikołaj Śmieszek Dominika Wysocka Klaudia Nieścior Dominik Szymański Klaudia Zioberczyk Michał Kot

2025_11_21 TOP MODEL GOSIA SOCHA