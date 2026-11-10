Marta Sędzicka była czarnym charakterem "Top Model". Tak wygląda po latach

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-11-10 11:42

Marta Sędzicka była jedną z największych gwiazd 4. edycji programu "Top Model". Zajęła 3. miejsce, ale przez cały sezon mierzyła się ze sporym hejtem ze strony widzów. Choć Marta zachwycała przedstawicieli branży modowej, wiele osób uważało ją za czarny charakter. Jak zmieniła się przez ostatnie lata?

Marta Sędzicka była uczestniczką "Top Model"

Marta Sędzicka była uczestniczką "Top Model" w 2014 roku. Brała udział w tym samym sezonie, co Mateusz Maga, Aleksandra Żuraw, Adam Boguta, Michał Baryza i Osi Ugonoh, która później została zwyciężczynią show. To jednak Marta była faworytką jurorów. Najlepiej wypadała w sesjach zdjęciowych, zrobiła najwięcej pokazów na Fashion Weeku i zachwycała się nią Anja Rubik. Widzowie mieli z nią jednak problem. Uważali, że jest zbyt pewna siebie i chamska. W mediach społecznościowych nie brakowało komentarzy, że choć jest dobra, to nie jest lubiana. Pokazał to wynik głosowania publiczności. W wielkim finale Marta zdobyła najmniej SMS-ów i zajęła trzecie miejsce, za Osi i Michałem.

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Jak potoczyła się kariera Marty Sędzickiej?

Po zakończeniu 4. edycji "Top Model" Marta Sędzicka nie mogła narzekać na brak pracy. Bardzo często można było ją oglądać na wybiegach na pokazach najważniejszych polskich projektantów. Brała też udział w kampaniach reklamowych. Z czasem sama postanowiła odsunąć się od modelingu i skupiła się na rozwijaniu działań w social mediach. Poświęciła też dużo czasu na podróże. Od około dwóch lat Marta nie jest już bardzo obecna w internecie i nie wiadomo, czym konkretnie się zajmuje. To, co wiadomo na pewno, to że wciąż fantastycznie wygląda.

Wszyscy zwycięzcy "Top Model"

  1. Paulina Papierska
  2. Olga Kaczyńska
  3. Zuzanna Kołodziejczyk
  4. Osuenhe "Osi" Ugonoh
  5. Radosław Pestka
  6. Patryk Grudowicz
  7. Katarzyna Szklarczyk
  8. Dawid Woskanian
  9. Mikołaj Śmieszek
  10. Dominika Wysocka
  11. Klaudia Nieścior
  12. Dominik Szymański
  13. Klaudia Zioberczyk
  14. Michał Kot
2025_11_21 TOP MODEL GOSIA SOCHA
Modelka Marta Sędzicka w czarnej koronkowej sukni. Na wstawce kobieta nad morzem. O gwiazdach Top Model czytaj w Eska.
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