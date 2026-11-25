Oszustwo na policjanta w Bydgoszczy. Seniorka straciła pieniądze i biżuterię

Do 91-letniej mieszkanki bydgoskich Kapuścisk zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Przekonywał ją, że pieniądze należy zabezpieczyć przed kradzieżą, a następnie przekazać osobie, która przyjdzie do jej mieszkania. Seniorka przygotowała 31 tysięcy złotych oraz złotą biżuterię wartą 10 tysięcy złotych. Spakowała pieniądze i biżuterię do reklamówki, a następnie wyrzuciła ją przez balkon mężczyźnie czekającemu na dole.

Próba oszustwa na Bartodziejach. Seniorka zachowała 79 tysięcy złotych

Podobny telefon odebrała 93-letnia mieszkanka osiedla Bartodzieje. Rozmówca, który również podawał się za policjanta, mówił o konieczności zabezpieczenia pieniędzy i kosztowności w związku z napadami na emerytów. Seniorka przygotowała 79 tysięcy złotych, jednak gdy mężczyzna pojawił się przy jej drzwiach, zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem. Nie przekazała mu pieniędzy i zachowała swoje oszczędności.

Zatrzymanie podejrzanego w pociągu do Olsztyna

Sprawą zajęli się policjanci z komisariatów na Wyżynach i w Śródmieściu oraz kryminalni z bydgoskiej komendy miejskiej. 20 listopada 2026 roku funkcjonariusze namierzyli mężczyznę podejrzewanego o związek z tymi przestępstwami w pociągu do Olsztyna. Planował wyjechać z Bydgoszczy. Policjanci znaleźli przy zatrzymanym kilka tysięcy złotych. 51-letni mieszkaniec Wrocławia usłyszał dwa zarzuty: oszustwa na 41 tysięcy złotych oraz usiłowania oszustwa na 79 tysięcy złotych. 21 listopada 2026 roku sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja ostrzega przed oszustwami

Według policji sprawa ma charakter rozwojowy, a 51-latek może usłyszeć kolejne zarzuty. Z ustaleń bydgoskich kryminalnych wynika, że mężczyzna oszukał również mieszkańców Olsztyna i Lidzbarka Warmińskiego oraz działał na terenie całej Polski. Funkcjonariusze ustalają, komu przekazywał pieniądze odebrane od pokrzywdzonych. Policja przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy ani nie żądają ich wypłaty. W razie wątpliwości należy zadzwonić pod numer 997 lub 112.

Źródło: Policja.pl