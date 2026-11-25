Siatkarki BKS ZGO Bielsko-Biała pokonały fińską drużynę Gebwell Puijo Wolley 3:0 (25:11, 25:20, 25:11) w pierwszym meczu 1/16 finału Pucharu CEV. Spotkanie rozegrano w Kuopio.

Do zwycięstwa bielszczanki poprowadziły Iris Vos z dorobkiem 17 punktów oraz Wiktoria Kowalska, która zdobyła 13 punktów. Mecz zakończył się w trzecim secie, gdy przy wyniku 24:11 asem serwisowym popisała się Martyna Borowczak.

Rewanż w Polsce. Potencjalni rywale w kolejnej rundzie

Rewanżowe spotkanie zaplanowano na 3 grudnia w Polsce. W przypadku awansu do 1/8 finału BKS zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji pomiędzy niemieckim SSC Palberg Schwerin a hiszpańskim Heidelberg Gran Canaria.