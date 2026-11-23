Koniec 15. edycji "Top Model" coraz bliżej. Zmiany w składzie prowadzących i jury

Format "Top Model" po raz pierwszy trafił na antenę stacji TVN we wrześniu 2010 roku, błyskawicznie zdobywając status wielkiego przeboju i budząc ogromne emocje wśród publiczności. Mimo upływu szesnastu lat produkcja wciąż potrafi zaskakiwać widzów, którzy obecnie śledzą jej piętnasty sezon. Zanim jednak aktualna odsłona trafiła na ekrany, twórcy zdecydowali się na przeprowadzenie kilku istotnych modyfikacji.

Ze składem show rozstał się Michał Piróg, który przez czternaście lat sprawdzał się w roli współprowadzącego oraz mentora stanowiącego duże wsparcie dla młodych adeptów modelingu. Jego miejsce zajęła Klaudia El Dursi, mająca na koncie udział w tym programie przed laty. Roszady objęły także panel jurorski, który zasiliła uznana w branży ekspertka modowa Ewelina Gralak.

Odświeżony, jubileuszowy sezon w powiększonym składzie zadebiutował na ekranach 2 września, a kolejne odsłony rywalizacji trafiają na antenę w każdą środę o godzinie 21:30. W minionych tygodniach publiczność mogła przyglądać się metamorfozom uczestników, ich triumfom oraz wewnętrznym dylematom, przy czym na planie nie brakowało również głośnych konfliktów.

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Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie

Półfinał "Top Model" na żywo. Kamila Urzędowska oceni szóstkę uczestników

Piętnasta odsłona "Top Model" wkracza w decydującą fazę, a już w najbliższą środę widzowie stacji TVN zobaczą odcinek półfinałowy transmitowany na żywo. W szranki o awans do ścisłego finału stanie sześcioro uczestników, a są to Jakub Bara, Martyna Hildebrand, Mira Majchrzak, Helena Pszczoła, Dominik Pytel oraz Kuba Stanicki.

W dotychczasowej historii formatu "Top Model" o główną nagrodę w ostatnim odcinku walczyła zazwyczaj trójka lub czwórka modeli. To, ilu uczestników ostatecznie przejdzie dalej, zależy od werdyktu jurorów oraz rezultatów głosowania telewidzów w trakcie półfinałowej rywalizacji.

Zmagania pretendentów do tytułu będą oceniane nie tylko przez stałe grono sędziowskie. Na planie w roli gościa specjalnego zjawi się Kamila Urzędowska, znana jako filmowa Izabela Łęcka. Twórcy formatu, informując o obecności aktorki, zapowiedzieli przy okazji, że przygotowali „coś specjalnego”.

Ostateczne rozstrzygnięcie 15. sezonu "Top Model" nastąpi w środę, 2 grudnia 2026 roku. Finałowy odcinek również zostanie wyemitowany na żywo na antenie TVN, a widzowie poznają wówczas nazwisko triumfatora jubileuszowej odsłony show.

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