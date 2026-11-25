Wybory Miss bez strojów kąpielowych i numerków. Igor Włodarczyk zapowiada nowy format

Rywalizacja o tytuł najpiękniejszej od dawna dzieli opinię publiczną. Choć dla wielu widzów to wciąż atrakcyjne widowisko, sceptycy regularnie zarzucają takim galom ocenianie kobiet wyłącznie przez pryzmat ich powierzchowności. W odpowiedzi na te głosy twórcy wydarzenia zdecydowali się na gruntowną przebudowę zasad, która ma całkowicie zmienić sposób postrzegania startujących w konkursie uczestniczek. Z programu imprezy wypadają bowiem dwa najbardziej charakterystyczne punkty, czyli prezentacja w bikini oraz przypisane do dziewcząt numery startowe.

Jak zdradził w rozmowie z Julitą Buczek odpowiedzialny za wydarzenie Igor Włodarczyk, odejście od numeracji kandydatek chodziło mu po głowie już od dłuższego czasu. Ostatecznie stwierdził, że to najlepsza chwila na wdrożenie tej koncepcji w życie. Organizator podkreśla, że uczestniczki zasługują na w pełni indywidualne traktowanie, zamiast występowania w roli bezimiennych postaci oznaczonych wyłącznie kolejnymi liczbami.

„Mnie numerki już od jakiegoś czasu uwierały, tworząc nowy format, stwierdziłem, że to już jest ten czas najwyższy, żeby z tego zrezygnować. Dziewczyny są osobami, nie są numerkami. My oczywiście zawsze się do nich zwracamy w bardzo taki podmiotowy sposób, na każdym etapie tak je traktujemy. Chcemy, żeby to też wybrzmiało w tych najważniejszych momentach, że nie idzie kandydatka numer 5 i 10, tylko idzie Kasia, Apolonia i Karolina” - mówi nam Włodarczyk.

Na tym jednak reformy się nie kończą, ponieważ z harmonogramu gali całkowicie wykreślono wyjście w strojach kąpielowych. Twórca odświeżonej formuły argumentuje, że w dobie powszechnego dostępu do mediów społecznościowych kobiety mają wystarczająco dużo przestrzeni do własnej ekspresji, przez co tego typu prezentacja na scenie przestała być w konkursie niezbędna.

Rezygnacja z tego elementu oznacza, że jury nie będzie już brało pod uwagę występów w bikini, a cały ciężar wydarzenia zostanie przeniesiony na zupełnie inne aspekty, przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby wyjść. Pomysłodawcy zmian zdają sobie sprawę, że nowe reguły mogą wywołać skrajne reakcje wśród widzów. Część odbiorców z pewnością przyjmie ten krok z aprobatą, podczas gdy tradycjonaliści mogą odczuwać brak dawnych, doskonale znanych punktów programu.

„Myślę, że te kostiumy kąpielowe już nie powinny być taką solą w oku niektórych na wyborach MISS. Natomiast skoro to jest nowy projekt, postanowiliśmy i ograniczamy liczbę pokazów. Pierwszy pokaz, który ucięliśmy, to kostiumy kąpielowe. Może scena to nie jest do końca miejsce na kostiumy kąpielowe, chociaż są pokazy Victoria Secret i też się super oglądają. Jest to show, ale myślę, że to zawsze było takim powodem do takiego stereotypowego myślenia, drwin i przyklejenia łatki, później te nagłówki, że... paradowały w kostiumach kąpielowych. Teraz nie będą paradowały. Może się to niektórym spodoba, niektórym nie. Oczywiście zawsze mogą być zwolennicy, przeciwnicy, ale my idziemy z tą nową misją, nową wizją i mam nadzieję, że ona się spodoba” - mówi „Super Expressowi” Igor Włodarczyk.