Gala finałowa konkursu Miss Universe 2026 odbyła się w nocy z 24 na 25 listopada czasu polskiego. Wielkie marzenie jednej z ponad stu uczestniczek się spełniło, a inne kandydatki z całego świata musiały obejść się smakiem. Tylko 30 z nich znalazło się w klasyfikowanej grupie: tak prezentują się wyniki.

Miss Universe 2026 została reprezentantka gospodarzy

Po raz szósty tytuł Miss Universe zdobyła reprezentantka Portoryko. To oznacza, że koronę otrzymała przedstawicielka gospodarzy, ponieważ gala odbyła się w San Juan - stolicy tej amerykańskiej wyspy. Historia zatoczyła też koło po 25 latach! W 2001 roku również piękna uczestniczka z Portoryko wygrała konkurs jako reprezentantka organizatorów.

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Wyniki Miss Universe 2026. Które miejsce zajęła Vivica Lewandowski z Polski?

Reprezentantką Polski była Amerykanka polskiego pochodzenia ze stanu Illinois - Vivica Lewandowski. Przepiękna uczestniczka w biało-czerwonych barwach zaskoczyła między innymi strojem narodowym, inspirowanym Tatrami. Niestety, na 116 kandydatek Polska nie znalazła się w gronie 30 najwyżej ocenionych.

Wyniki Miss Universe 2026 są następujące:

Zwyciężczynią została Jennifer Barreto z Portoryko.

I wicemiss jest Melissa Núñez z Dominikany.

Clara Vegas z Wenezueli okazała się II wicemiss.

okazała się II wicemiss. Tytuł III wicemiss otrzymała Bea Millan-Windorski z Filipin.

IV wicemiss to Georgia Waddington z Nowej Zelandii.

W najlepszej 12 znalazły się też: Chile, Demokratyczna Republika Konga, Francja, Kolumbia, Kuba, Nikaragua i USA.

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Kim jest Jennifer Barreto? To pierwsza taka zwyciężczyni

Świeżo upieczona Miss Universe ma niespełna 26 lat i pochodzi z miejscowości Isabela na zachodzie Portoryko. Najpierw ukończyła studia psychologiczne, a następnie zdecydowała się na kształcenie wyższe II stopnia na kierunkach psychologia oraz praca socjalna. Jej specjalizacją jest wojsko, a dokładnie - pomoc psychologiczna dla weteranów i ich bliskich. Jennifer Barreto udzielała się jako wolontariuszka, jak i następnie została zatrudniona w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych w Teksasie.

Przed zdobyciem tytułu Miss Portoryko nie miała żadnego doświadczenia w modelingu i konkursach piękności. Przygotowując się do udziału, zrzuciła nieco ponad 30 kilogramów zbędnej wagi. Prywatnie - Barreto jest żoną sierżanta w amerykańskim lotnictwie wojskowym; razem wychowują siedmioletnią córkę. Jak donoszą specjaliści w mediach, to pierwsza zwyciężczyni Miss Universe, która w chwili wygranej była matką.

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