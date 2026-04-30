Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy. Kluczowe ułatwienia dla sportsmenek i sędziów

Główne założenia nowelizacji

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod zaktualizowaną ustawą o sporcie.

Ciężarne reprezentantki kraju zyskają prawo do rocznego stypendium wynoszącego 81,5 proc. pełnej stawki.

Arbiter sportowy otrzyma status funkcjonariusza publicznego, co przełoży się na surowsze konsekwencje za napaść.

Zmodyfikowane regulacje mają podnieść poziom bezpieczeństwa na krajowych arenach.

18

Nowe zasady wsparcia dla zawodniczek w ciąży

Nowelizacja zdecydowanie poszerza parasol ochronny nad reprezentantkami Polski, które spodziewają się dziecka lub niedawno urodziły. Do tej pory stypendium sportowe w takiej sytuacji przysługiwało zaledwie przez sześć miesięcy, jednak teraz okres ten ulegnie wydłużeniu do pełnych dwunastu miesięcy. Taki ruch gwarantuje sportsmenkom dłuższą stabilizację finansową i pozwala na bezpieczniejsze wznowienie treningów po przerwie macierzyńskiej. Prawodawcy zdecydowali się także na podwyższenie samego świadczenia – zamiast dotychczasowych 50 proc., zawodniczki zainkasują 81,5 proc. wyjściowej kwoty stypendium.

Ustawodawca dąży do tego, aby sytuacja zawodniczek reprezentujących kraj na arenie międzynarodowej maksymalnie przypominała warunki pracownic zatrudnionych na standardowym etacie. Wymagająca wielu lat wyrzeczeń kariera sportowa nie powinna zmuszać do rezygnowania z planów powiększenia rodziny. Dłuższe i wyższe świadczenia stworzą realną szansę na utrzymanie reżimu treningowego i powrót do optymalnej dyspozycji bez lęku o domowy budżet. Zaktualizowane przepisy obejmują również tragiczne przypadki śmierci dziecka po ukończeniu ósmego tygodnia życia, co dowodzi szerokiego spojrzenia na życiowe dramaty.

Sędzia z ochroną funkcjonariusza publicznego

Kolejnym niezwykle istotnym filarem podpisanej ustawy jest zrównanie ochrony prawnej arbitrów sportowych ze statusem funkcjonariuszy publicznych. Modyfikacja przepisów to bezpośrednia odpowiedź na eskalującą na stadionach agresję wymierzoną w sędziów, którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg rywalizacji. W świetle nowych zapisów jakakolwiek forma przemocy, naruszenie nietykalności cielesnej czy zniewaga arbitra spotka się ze znacznie bardziej dotkliwymi konsekwencjami prawnymi.

Kluczową zmianą w tym obszarze jest przeniesienie ciężaru ścigania ataków na sędziów na barki państwa – od teraz będą one ścigane z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego. Prokuratura otrzyma bezwzględny obowiązek interweniowania w takich sytuacjach, co usprawni proces karania sprawców i powinno stanowić skuteczny straszak dla agresorów.

„Ta zmiana jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa i autorytetu sędziów na boiskach i arenach sportowych” - podkreśla wielu ekspertów.

Zapewnienie arbitrom państwowej ochrony to jasny komunikat, że instytucje państwowe dostrzegają zagrożenie wynikające z boiskowej agresji i zamierzają ją stanowczo zwalczać.

Finansowanie Instytutu Sportu i rejestracja w KRS

Znowelizowany dokument reguluje ponadto zasady zarządzania budżetem przeznaczonym na obozy i treningi narodowych reprezentacji. Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał prawną możliwość pozyskiwania państwowych dotacji na przygotowanie kadrowiczów do imprez mistrzowskich oraz igrzysk olimpijskich. Z koła ratunkowego będzie można skorzystać w momencie, gdy właściwy związek sportowy nie zdoła samodzielnie sfinansować przygotowań. Zapewni to kadrom ciągłość cyklu treningowego w obliczu niespodziewanych problemów budżetowych konkretnej federacji.

Oprócz tego nowela porządkuje zawiłości prawne związane z transformacją zwykłych związków w polskie związki sportowe. Nowe wytyczne przejściowe uproszczą proces składania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i przyspieszą niezbędne formalności. Cały pakiet podpisanych zmian ma ostatecznie sprofesjonalizować środowisko, uszczelnić luki organizacyjne i zabezpieczyć interesy strategicznych grup działających w polskim sporcie.