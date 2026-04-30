Lidl - promocje na majówkę 2026. Przeceny nawet do 69%!

Zbliżający się sezon grillowy to okazja do spotkań towarzyskich i kulinarnych przyjemności na świeżym powietrzu, a sieć handlowa przygotowała szeroką ofertę promocyjną, aby ułatwić przygotowania do tych wydarzeń.

Wśród dostępnych produktów znajdują się zarówno tradycyjne specjały mięsne, które są podstawą wielu grillowych uczt, jak i lżejsze alternatywy, takie jak ryby i owoce morza, oferowane w atrakcyjnych cenach.

Oferta promocyjna obejmuje również bogaty wybór świeżych warzyw i owoców, idealnych do uzupełnienia grillowego menu o zdrowe i orzeźwiające dodatki, a także praktyczne akcesoria ułatwiające organizację biesiady.

Dodatkowe korzyści finansowe czekają na klientów korzystających z aplikacji mobilnej, która zapewnia dostęp do specjalnych kuponów i zniżek, a także ważne informacje o godzinach otwarcia sklepów w okresie świątecznym.

Jeśli grill, to oczywiście klasyka. Kiełbasa, karkówka i kaszanka wciąż królują na rusztach i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W Lidlu można je teraz kupić w naprawdę atrakcyjnych cenach, zwłaszcza z aplikacją Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok jest przeceniona aż o 69 proc., karkówka w marynacie GRILL&FUN kosztuje niespełna 9 zł za kilogram, a kaszanka z wątrobą również została solidnie obniżona. To idealna baza na klasyczne, sycące grillowanie, które nigdy nie zawodzi.

Zobacz też: Lild - majówka 2026. Kiedy i w jakich godzinach są otwarte sklepy?

Promocje w Lidlu na majówkę 2026

Dla tych, którzy wolą lżejsze smaki albo chcą trochę urozmaicić majówkowe menu, Lidl też ma sporo do zaoferowania. Na półkach pojawiły się promocje na ryby i owoce morza – pstrąg tęczowy, łosoś atlantycki czy wędzone łososie i mrożone krewetki. To świetna opcja na bardziej „wiosenne” grillowanie albo szybkie przekąski do wspólnego stołu. Ryby z rusztu, krewetki z patelni czy kanapki z wędzonym łososiem potrafią zrobić wrażenie, a przy obecnych rabatach nie rujnują budżetu.

Grill bez warzyw? Coraz rzadziej. I bardzo dobrze, bo Lidl mocno stawia także na świeże dodatki. Szparagi, pomidory koktajlowe, ogórki, papryka - wszystko to teraz kupisz taniej, często przy zakupie dwóch opakowań lub z kuponem w aplikacji. Na ruszt świetnie nadają się cukinia, bakłażan, kukurydza czy pieczarki i one również zostały objęte promocjami. Dzięki temu bez problemu przygotujesz kolorowe sałatki, grillowane warzywa albo lekkie dodatki, które przełamią smak mięsa.

Majówka 2026 - promocje w Lidlu

Nie zabrakło też owoców, które idealnie sprawdzą się na deser albo jako orzeźwiająca przekąska. Arbuz, truskawki - taniej i na czas, dokładnie wtedy, gdy najbardziej na nie czekamy. A jeśli planujesz większe spotkanie, Lidl zadbał również o logistykę: naczynia jednorazowe, tacki aluminiowe i grillowe akcesoria kupisz w promocji 2+1 za grosz. Prosto, wygodnie i bez zmywania po całej ekipie.

Warto też pamiętać o aplikacji Lidl Plus, bo to właśnie tam kryją się dodatkowe oszczędności. Do 2 maja dostępne są kupony obniżające rachunek nawet o 40 zł przy większych zakupach. Przy majówkowym koszyku pełnym jedzenia robi to naprawdę sporą różnicę. Trzeba tylko zeskanować aplikację przy kasie i gotowe.

Lidl - godziny otwarcia sklepów w majówkę 2026

Na koniec ważna sprawa organizacyjna, czyli godziny otwarcia sklepów. 1 i 3 maja Lidl będzie zamknięty, ale 30 kwietnia i 2 maja sklepy działają do późnych godzin wieczornych. To dobra okazja, by na spokojnie skompletować wszystko przed wyjazdem lub grillową imprezą.